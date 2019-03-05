Что делать если лагает роблокс на планшете

GemЗарабатывать

Дождь

Gem276

novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
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Что делать если лагает роблокс на планшете

Kolyandross avatar

Kolyandross

March 5, 2019 at 08:02 PM

У меня на планшете 2 гб оперативки , но хочеться погулять в роблокс что делать?
Tom_228x avatar

Tom_228x

March 5, 2019 at 08:03 PM

Купить нови хи
ItzEwwik avatar

ItzEwwik

April 6, 2019 at 01:48 PM

у тебя слабый планшет
ItzEwwik avatar

ItzEwwik

April 6, 2019 at 01:48 PM

иди купи за 40000 рублей какой нибудь и не будет лагать
DanielDoodle avatar

DanielDoodle

April 6, 2019 at 01:53 PM

Тогда на своем Компудахтере играй
rghdbhfbhb avatar

rghdbhfbhb

April 6, 2019 at 01:53 PM

ВСем превет
Zulu_Wars avatar

Zulu_Wars

January 15, 2021 at 02:39 PM

прикольно про 40000 тыщ
Nikita0617 avatar

Nikita0617

January 15, 2021 at 06:24 PM

ваше хз
MoMbAsTiK239 avatar

MoMbAsTiK239

January 15, 2021 at 10:09 PM

игра топ 10/10 просто супер

viktoras_zilenas avatar

viktoras_zilenas

January 15, 2021 at 10:10 PM

а ты 1 человеку подариш подарочик за 500
76545 avatar

76545

January 15, 2021 at 10:51 PM

топ топ топ топ
qaorara avatar

qaorara

January 15, 2021 at 10:55 PM

проверь интернет-соединение, все хорошо будет. Еще кэш очищай на плашнете.
fozzilive avatar

fozzilive

January 15, 2021 at 10:56 PM

просто убавь настройки в меню игры.
PAMZESb avatar

PAMZESb

January 16, 2021 at 10:46 PM

Никогда не берите планшеты! Лучше за такую цену взять нормальный ноутбук
efuefuf_Top_Friends avatar

efuefuf_Top_Friends

January 16, 2021 at 11:54 PM

ну я не беру планшет) я на компе
qaorara avatar

qaorara

January 17, 2021 at 01:41 AM

кэш очищай на планшете
Egoyao avatar

Egoyao

January 17, 2021 at 04:56 PM

я играю на компьютере не могу ничего сказать
kotyarendj avatar

kotyarendj

January 20, 2021 at 06:11 PM

Чисти память на планшете, настрой на оптимизацию или покупай новый если уж совсем лагает
scorp1 avatar

scorp1

January 20, 2021 at 06:12 PM

хз че делать
scorp1 avatar

scorp1

January 20, 2021 at 06:12 PM

вввввввввввввввввввввввввввввввввввв
Mandarrrinn avatar

Mandarrrinn

January 20, 2021 at 06:14 PM

у тебя слаюый он, если лагает
76545 avatar

76545

January 20, 2021 at 07:32 PM

КЕВНГМИГШНЕГ ГНОРТ
66anya66 avatar

66anya66

January 20, 2021 at 08:34 PM

ьвопьвоьвоьвуьоувеорьо
66anya66 avatar

66anya66

January 20, 2021 at 08:34 PM

рьырьлыеглыеглвеглеувгонго
66anya66 avatar

66anya66

January 20, 2021 at 08:34 PM

арьчырпьыапртоыаптноыкеноыц
66anya66 avatar

66anya66

January 20, 2021 at 08:34 PM

тшщо.бэждлшщпенв6укв

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Что делать если лагает роблокс на планшете на форуме Roblox на Gamehag