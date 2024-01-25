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Gem314

SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
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scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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какой самый худший роблоксер на ютубе?

K0T1K_Y avatar

K0T1K_Y

January 25, 2024 at 07:40 PM

мое мнение что это Robert
K0T1K_Y avatar

K0T1K_Y

January 25, 2024 at 07:41 PM

комментируй давай
hilol2 avatar

hilol2

January 27, 2024 at 12:12 AM

Квинка
Missing_Solider avatar

Missing_Solider

January 27, 2024 at 01:24 AM

квинка
Anonymous1706285315 avatar

Anonymous1706285315

January 28, 2024 at 02:39 PM

квинка
Nazar_stem3_1 avatar

Nazar_stem3_1

January 28, 2024 at 06:49 PM

квинка

Nastysik avatar

Nastysik

February 2, 2024 at 07:12 PM

Квинка и alia_rblx1 (ето моё мнение)
Alisa_53600 avatar

Alisa_53600

February 3, 2024 at 08:51 PM

квин
rokdok115 avatar

rokdok115

February 8, 2024 at 02:44 PM

квинка

Afina_Koshechka avatar

Afina_Koshechka

February 11, 2024 at 06:26 PM

Вообще, нет самого худшего роблоксера, но есть те, которые мне нравятся меньше всего.
- Самый худший роблоксер по контенту я думаю квин. наверно, не надо объяснять, почему.
- Самый худший роблоксер по отношению к другим это Виташа. она считает подписчиков рабами, а также что она - центр Вселенной.
k1ruushaa avatar

k1ruushaa

February 14, 2024 at 02:10 AM

квинка

LordSnev avatar

LordSnev

March 11, 2024 at 01:31 AM

честно сказать, мне легче назвать хороших ютуберов по роблоксу, их намного меньше чем худших.
Худшие, по моему мнению, те, кто делает всё кликбейтное, низкопробные ролики без монтажа, с ужасной обложкой, заманивающей детей, с отвратительными наигранными эмоциями и так далее. - не хочу перечислять всех, таких слишком много, но для примера - Квинка и все тиктокеры/шортсеры её рода, таких много развелось, с некоторыми она даже дружит.
Поззи - наигранные эмоции, ДО Ужаса наигранные эмоции, крики, страх. Видно что его самого уже тошнит от своего контента.
Может быть кто-то знает такого ютубера, Пипи Пупу, только по названию можно понять что это что-то неадекватное. Сильно хайпится на А4, вставляет его на каждую обложку видео, проще говоря, делает познавающий (деградирующий) контент для детей.
Также есть канал с анимациями, Крутой Папа, понятно что он делает анимации, и по содержанию они такие-же как и у предыдущего, то-есть нечто неадекватное, что-то сделанное на коленке даже без сценария, боюсь при просмотре может произойти впечатление, что вы постепенно тупеете. Благо он А4 в видео не сует, хотя по чем знать.
Пятым, завершающим, станет Робзи, снимает низкопробные режимы, эти наигранные эмоции, оры и крики для удержания зрителя. Считайте его братом Поззи. На этом всё.

Ki10973 avatar

Ki10973

March 12, 2024 at 07:39 PM

Robert roblox queen ЭТО ВСЁ
Anon1710343926 avatar

Anon1710343926

March 13, 2024 at 09:08 PM

роблокс квин

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