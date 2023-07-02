если да напишите 1
если против то 2
Там агрессивные школьники играют только
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не согласен, там могут играть и взрослые люди, но на данный момент очень много игроков возрастом 8-14 лет.
Согласна но не полностью, есть и взрослые люди но я люблю детей.
не думаю например в игре много людей клоунов обязывающих всех направо и налево. + не подобающего контента который раскрылся благодаря одному англоязычному ютуберу который достаёт весь этот ужас на поверхность. если вы думаете что это чистая платформа то вспомните историю с создателем одной популярной игры соника который любил маленьких девочек и ещё его друзья отрицали это и говорили что доказательства фейк. к этому вмешался этот ютубер и начал разбираться в этом найдя новые доказательства. позже сама sega ввязалась и сказала роблоксу забанить создателя плейса по сонику. его забанили а после и вовсе посадили в тюрьму. я бы не говорил что это игра для детей ведь за такой веселой игрой может скрываться много зла и мусора
Роблокс подходит для людей любого возвраста
Там есть действительно крутые режиме, подходящие не только для молодого поколения
Добрый день.
роблокс это многопользовательская платформа в которой достаточно большое комьюнити, согласен, из-за определенных личностей платформа портится, но не стоит оскорблять этот проект, те кто говорят что роблокс игра для детей далеко не правы, большинство ру.комьюнити роблокса состоит из подростков как минимум, но так же я каждый день встречаю совершеннолетних людей играющих на этой платформе, с некоторыми я знаком лично, подводя итог я отвечу нет, роблокс игра не только для детей.
игра не для детей, а для подротков
игра не для детей, а для подротков
нет, все играют в такие игры в какие хочет, а глупое общество навязывает плохое мнение о играх
а там еще куча игр есть етож платформа
а там еще куча игр есть етож платформа
Всем роблоксерам более 15 лет. Так что да
роблокс это не просто игра, это стиль жизни, глупо считать, что это игра для детей
нет,там есть много режимов в которые могут играть как дети так и взрослые
Ні , я незгодна що вона тільки для дітей . ті хто так говорять самі ще не виросли щоб так говорити.
Не совсем для детей. Там же есть возрастные ограничения. Где то кровь и органы, а где то игры про пчел и цветочки.
нет есть же взрослые которые играют в роблокс
я не думаю так, все таки есть взрослые,которые играют в эту игру
Смотря в какие режимы, но в целом нет
скорее всего взависимости в какой режим ты играешь. роблокс это плартформа игр в котором есть игры и для детей и для взрослых
скорее всего взависимости в какой режим ты играешь. роблокс это плартформа игр в котором есть игры и для детей и для взрослых
Я думаю єта игра 6-15 лет
Не согласна. Роблокс это платформа для всех возрастов, там можно встретить так и детей 8 лет, так и взрослых, которым за 30. Но я скажу, что в роблокс все-таки больше детей до 12, нежели остальных. также, не зря существуют возрастные ограничения - к примеру, адопт ми зайдет больше 8-летней девочке, нежели 16-летнему парню. Или большое количество крови не подойдет игрокам меньших возрастов, за что такие игры имеют ограничение 17+
Сам роблокс подходит для взрослых и детей, но тут больше завсити ото того в какой режим ты играешь. Разные режими предназначены под разные аудитории