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Дождь

Gem311

SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
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novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
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novice rank iconItsabdias Castillo: привет
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scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
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novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
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novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
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scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
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novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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вы согласны что роблокс игра только для детей?

thelord_0724 avatar

thelord_0724

July 2, 2023 at 09:39 AM

если да напишите 1 если против то 2
Anon1688191022 avatar

Anon1688191022

July 2, 2023 at 10:48 AM

Там агрессивные школьники играют только

@roblox_free_coins avatar

@roblox_free_coins

July 2, 2023 at 06:56 PM

@roblox_free_coins-заходите в тг, бесплатная раздача рб
hyijopa avatar

hyijopa

July 9, 2023 at 12:13 PM

Урааа роблокс
Feodera avatar

Feodera

July 9, 2023 at 03:47 PM

не согласен, там могут играть и взрослые люди, но на данный момент очень много игроков возрастом 8-14 лет.
hdugh avatar

hdugh

July 18, 2023 at 09:38 PM

Согласна но не полностью, есть и взрослые люди но я люблю детей.
muichiro2 avatar

muichiro2

July 19, 2023 at 07:47 PM

не думаю например в игре много людей клоунов обязывающих всех направо и налево. + не подобающего контента который раскрылся благодаря одному англоязычному ютуберу который достаёт весь этот ужас на поверхность. если вы думаете что это чистая платформа то вспомните историю с создателем одной популярной игры соника который любил маленьких девочек и ещё его друзья отрицали это и говорили что доказательства фейк. к этому вмешался этот ютубер и начал разбираться в этом найдя новые доказательства. позже сама sega ввязалась и сказала роблоксу забанить создателя плейса по сонику. его забанили а после и вовсе посадили в тюрьму. я бы не говорил что это игра для детей ведь за такой веселой игрой может скрываться много зла и мусора
russaf05 avatar

russaf05

July 24, 2023 at 11:50 PM

Роблокс подходит для людей любого возвраста
russaf05 avatar

russaf05

July 24, 2023 at 11:51 PM

Там есть действительно крутые режиме, подходящие не только для молодого поколения
Anon1691006541 avatar

Anon1691006541

August 3, 2023 at 01:10 AM

Добрый день.
роблокс это многопользовательская платформа в которой достаточно большое комьюнити, согласен, из-за определенных личностей платформа портится, но не стоит оскорблять этот проект, те кто говорят что роблокс игра для детей далеко не правы, большинство ру.комьюнити роблокса состоит из подростков как минимум, но так же я каждый день встречаю совершеннолетних людей играющих на этой платформе, с некоторыми я знаком лично, подводя итог я отвечу нет, роблокс игра не только для детей.
o1l2g3 avatar

o1l2g3

August 7, 2023 at 02:39 PM

игра не для детей, а для подротков
o1l2g3 avatar

o1l2g3

August 7, 2023 at 02:39 PM

игра не для детей, а для подротков
kurumi_tokisaki9 avatar

kurumi_tokisaki9

August 7, 2023 at 04:10 PM

нет, все играют в такие игры в какие хочет, а глупое общество навязывает плохое мнение о играх
dmykhaniv avatar

dmykhaniv

August 15, 2023 at 01:45 AM

а там еще куча игр есть етож платформа
dmykhaniv avatar

dmykhaniv

August 15, 2023 at 01:45 AM

а там еще куча игр есть етож платформа
Mi_lipton2016liza avatar

Mi_lipton2016liza

August 16, 2023 at 02:34 PM

Всем роблоксерам более 15 лет. Так что да
Crazycake avatar

Crazycake

August 17, 2023 at 07:16 PM

роблокс это не просто игра, это стиль жизни, глупо считать, что это игра для детей
sanyazxcaye avatar

sanyazxcaye

August 18, 2023 at 11:24 PM

нет,там есть много режимов в которые могут играть как дети так и взрослые
DonnaMaria avatar

DonnaMaria

August 19, 2023 at 04:44 PM

Ні , я незгодна що вона тільки для дітей . ті хто так говорять самі ще не виросли щоб так говорити.

60rgaH avatar

60rgaH

August 28, 2023 at 09:54 AM

не совсем
shadow__dance avatar

shadow__dance

August 30, 2023 at 04:41 PM

Не совсем для детей. Там же есть возрастные ограничения. Где то кровь и органы, а где то игры про пчел и цветочки.
P1atoxa avatar

P1atoxa

August 30, 2023 at 07:18 PM

нет
Milkykitty avatar

Milkykitty

September 3, 2023 at 11:58 AM

нет есть же взрослые которые играют в роблокс
Ilove_family08 avatar

Ilove_family08

September 4, 2023 at 09:40 PM

я не думаю так, все таки есть взрослые,которые играют в эту игру
Mikron4ik avatar

Mikron4ik

September 6, 2023 at 05:00 PM

Смотря в какие режимы, но в целом нет

Destas avatar

Destas

September 7, 2023 at 01:09 PM

скорее всего взависимости в какой режим ты играешь. роблокс это плартформа игр в котором есть игры и для детей и для взрослых
Destas avatar

Destas

September 7, 2023 at 01:09 PM

скорее всего взависимости в какой режим ты играешь. роблокс это плартформа игр в котором есть игры и для детей и для взрослых
Helendey avatar

Helendey

September 7, 2023 at 05:07 PM

Я думаю єта игра 6-15 лет
Afina_Koshechka avatar

Afina_Koshechka

September 30, 2023 at 05:09 PM

Не согласна. Роблокс это платформа для всех возрастов, там можно встретить так и детей 8 лет, так и взрослых, которым за 30. Но я скажу, что в роблокс все-таки больше детей до 12, нежели остальных. также, не зря существуют возрастные ограничения - к примеру, адопт ми зайдет больше 8-летней девочке, нежели 16-летнему парню. Или большое количество крови не подойдет игрокам меньших возрастов, за что такие игры имеют ограничение 17+
nazar_guskov avatar

nazar_guskov

October 2, 2023 at 03:43 PM

Сам роблокс подходит для взрослых и детей, но тут больше завсити ото того в какой режим ты играешь. Разные режими предназначены под разные аудитории

TosterMega avatar

TosterMega

October 8, 2023 at 01:09 AM

не согласна

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