GemЗарабатывать

Дождь

Gem311

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novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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Игра Doors становится более сложнее с каждым обновлением

DEN4IK2010 avatar

DEN4IK2010

June 19, 2023 at 01:47 PM

С каждым обновлением Doors добавляют 1-3 мобов, от этого игра Doors более сложнее чем другие игры
DEN4IK2010 avatar

DEN4IK2010

June 19, 2023 at 01:47 PM

И не говорите
nataxa12 avatar

nataxa12

June 19, 2023 at 08:56 PM

да нет, апейрофобия не уступает
Fcute avatar

Fcute

June 22, 2023 at 02:54 AM

Понятно по каким причинам это делают. Разнообразие контента притягивает людей, делает рейтинги, да и в принципе интересней играть. А старичкам которые в дорс давно играют, скримеры конечно приедаются
Misha_9818 avatar

Misha_9818

June 22, 2023 at 05:30 PM

Дурс сама по себе не сложная если знять все механики
AlinaChupiiik avatar

AlinaChupiiik

June 27, 2023 at 02:35 PM

да, я много раз играла в Doors и жто даже интересная игра:thumbsup:и монстры там прям на каждом ходу
AlinaChupiiik avatar

AlinaChupiiik

June 27, 2023 at 02:35 PM

да, я много раз играла в Doors и жто даже интересная игра:thumbsup:и монстры там прям на каждом ходу

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