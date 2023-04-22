представьте, что у вас на аккаунте бесконечное количество робуксов. На что бы вы их тратили?

я бы потратила на эмоцию, и задонатила всем игрокам, у которых нет возможности донатить

begimkulovsamandar2

я бы просто начал дарить всё всем подряд и сделала бы программу на питоне чтобы она делала это за меня!!!



