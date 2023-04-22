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Дождь

Gem311

SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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на что бы вы потратили бесконечное кол-во робуксов?

loxx74 avatar

loxx74

April 22, 2023 at 07:56 PM

представьте, что у вас на аккаунте бесконечное количество робуксов. На что бы вы их тратили?
Zabivnaya_Anna avatar

Zabivnaya_Anna

April 22, 2023 at 10:37 PM

я бы потратила на эмоцию, и задонатила всем игрокам, у которых нет возможности донатить
begimkulovsamandar2 avatar

begimkulovsamandar2

April 22, 2023 at 10:54 PM

я бы просто начал дарить всё всем подряд и сделала бы программу на питоне чтобы она делала это за меня!!!

IlyaPlesa avatar

IlyaPlesa

April 23, 2023 at 04:45 AM

Я думаю, я бы продавал робуксы дешево, типа: 10 рб = 1 рубль, но от 500 рублей к примеру.
IlyaPlesa avatar

IlyaPlesa

April 23, 2023 at 04:45 AM

Я думаю, я бы продавал робуксы дешево, типа: 10 рб = 1 рубль, но от 500 рублей к примеру.
skinbox_caster2k avatar

skinbox_caster2k

April 23, 2023 at 08:46 PM

я бы раздал свои робуксы что бы люди у которых нету возможности донатить получили робуксы
VITO_Saneku avatar

VITO_Saneku

April 29, 2023 at 06:53 AM

Раздал бы их всем, кто не может донатить, а также поддержал разработчиков годны игр.
Anon1682764106 avatar

Anon1682764106

April 29, 2023 at 04:04 PM

я раздал бы игрокам робыксы
__9450 avatar

__9450

April 30, 2023 at 06:38 PM

пожертвовала
ilya_kedrov123 avatar

ilya_kedrov123

April 30, 2023 at 07:58 PM

я бы сделал скин в роблокс ,а потом задонатил бы нуждающимся

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