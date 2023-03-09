GemЗарабатывать

Дождь

Gem311

SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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Подскажите плейс если скучно?

Falskals_ avatar

Falskals_

March 9, 2023 at 06:59 PM

Я редко играю в роблокс и играю только когда скучно
Aloha988 avatar

Aloha988

March 9, 2023 at 08:41 PM

Lumber tycoon 2 попробуй
Anon1660114507 avatar

Anon1660114507

March 11, 2023 at 02:05 AM

nextbot попробуй
Canitar228 avatar

Canitar228

March 12, 2023 at 06:28 PM

Evade хорошая развлекаловка!

Shjcddhv avatar

Shjcddhv

March 18, 2023 at 11:08 AM

Greenville. это рп игра, в которой ты можешь общаться с другими игроками, ну или просто работать на разных работах (а их где то более 20.) ну а если вообще лень все делать катайся на любой из более 500 машин. можешь написать мне если хочешь экскурсию по этому прекрасному городу, ведь новички не очень там ориентируются (я тоже был таким, я сначала думал в какую жеия канаву попал, а потом оказалась прекрасная игра. и вот, уже на протяжении года, я играю в гринвилл каждый день в среднем часа по три.но я уверен что сюда можно зайти и на минут 10-20! жду всех желающих на экскурсию
skitik avatar

skitik

March 26, 2023 at 01:13 PM

Jenga с друзьями на вип серваке или одному на публичном сервере

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