GemЗарабатывать

soki
soki
Gem10
soki
soki
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Phoenix X
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Дождь

Gem311

SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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Я очень люблю сервер Evade. Мне он нравиться, а вам он зашел?

Stasyxxxs avatar

Stasyxxxs

January 31, 2023 at 09:10 PM

ЧО ТЕМА СЛИШКОМ КОРОТКАЯ?
zzx_fuflik avatar

zzx_fuflik

February 1, 2023 at 07:51 PM

Мне зашла игра
TysmGuy avatar

TysmGuy

February 11, 2023 at 01:13 AM

май фэйворит гейм ис evade
TysmGuy avatar

TysmGuy

February 11, 2023 at 01:13 AM

май фэйворит гейм ис evade
DragonMari avatar

DragonMari

February 11, 2023 at 03:23 AM

Мне нравится игра, интересно
DraKosha040381 avatar

DraKosha040381

February 12, 2023 at 10:12 AM

В двух словах: о, да.
Alena_228 avatar

Alena_228

October 27, 2023 at 12:54 AM

привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?
Alena_228 avatar

Alena_228

October 27, 2023 at 12:54 AM

привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?
Alena_228 avatar

Alena_228

October 27, 2023 at 12:54 AM

привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?
Alena_228 avatar

Alena_228

October 27, 2023 at 12:54 AM

привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?
Alena_228 avatar

Alena_228

October 27, 2023 at 12:54 AM

привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?
Alena_228 avatar

Alena_228

October 27, 2023 at 12:54 AM

привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?
Alena_228 avatar

Alena_228

October 27, 2023 at 12:54 AM

привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?
Alena_228 avatar

Alena_228

October 27, 2023 at 12:54 AM

привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?
kirill_vrchatik avatar

kirill_vrchatik

November 1, 2023 at 01:36 PM

Согласен игра классная!
tg521hgwrg15f avatar

tg521hgwrg15f

November 1, 2023 at 11:05 PM

Мне больше Nico's nextbots нравится
vlad220909 avatar

vlad220909

January 11, 2024 at 05:49 AM

нет суть режима скучная комьюнити так себе

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