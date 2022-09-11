в роблоксе много желающих купить одежду или аксесуары но у вас нету робаксов. но в роблоксе есть бесплатные вещи и я расскажу как узнать где и как их получить.
в роблоксе есть одна игра где каждый может абсолютно бесплатно получить вещи с ивентов. эта игра называется free items game.
краткая инструкция: чтобы получить вещи которые вы хотите нужно зайти в нужный портал и выполнить квесты чтобы получить желаемую вещь.
надеюсь я помог)
Тут можно купить робуксы) так что ответ знаешь)
там есть бесплатная одежда в роблоксе
там в категориях можно поискать, прикольных вещей довольно много