worbeeq

в роблоксе много желающих купить одежду или аксесуары но у вас нету робаксов. но в роблоксе есть бесплатные вещи и я расскажу как узнать где и как их получить. в роблоксе есть одна игра где каждый может абсолютно бесплатно получить вещи с ивентов. эта игра называется free items game. краткая инструкция: чтобы получить вещи которые вы хотите нужно зайти в нужный портал и выполнить квесты чтобы получить желаемую вещь. надеюсь я помог)