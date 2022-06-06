Всем привет! Сегодня я хочу вам показать и рассказать об такой замечательной игре как "The Spike!".

Это игра в которой вы можете потратить своё свободное время в удовольствие.

Поехали! :)

И первое с чего мы начнём.



При заходе в игру нас встречает такое интересное интро.



Далее надо будет нажать любую клавишу и нас перекинет в меню.

Теперь подробно об меню:

В верхнем левом углу у нас находится названия нашего клуба или же школы. Это название можно поменять нажав на карандаш.









В правом верхнем углу находятся деньги. Это мячики и монеты (Про них поговорим чуть позже).

По середине у нас находятся ваши персонажи и их статистика, которую можно прокачать.

Также ниже находится тренировка, гардероб персонажей, магазин и задания.

И в правом нижнем углу находится уже главная тема, к ней чуть попозже.

Поговорим про статистику и все основные кнопочки.

Опять мы видим карандаш, нажимая на него вы можете изменить имя вашего персонажа. Дальше корзина, это чтобы удалить персонажа, и там же находится ранг (про то чуть попозже).

Дальше идёт просто статистика, где вы можете улучшать персонажа за те монеты, то есть мешочки.

Также под именем пишется "Key player" то есть основной игрок, его можно установить.

Всего в игре три основных игрока.

Это:

Связующий.

Центральный блокирующий.

И нападающий.

Перейдём к тренировке:

Нажимаю на собственно говоря "Training" нас перекинет в меню с тренировками.

Это тренировка ударов, приёма, блока и подачи.

В тренировке удара мы появляемся за игрока которого мы выбрали в меню, также появляемся в зоне где нам накидывается мяч. И мы имеем три попытки для удара. Когда мы забиваем очко то сверху нам насчитываются очки, в скоре после окончании тренировки нам дадут монеты, и так во всех тренировках.

Выглядит это вот так:

Чтобы прыгать и бить мы должны нажать "Z" и ещё раз "Z" чтобы ударить сильно, или "X" чтобы сделать финт, либо ударить слабо.

Если мы не попадём по мячу то попытка будет отниматься.



Дальше у нас это тренировка приёма. Мы имеем 5 попыток.

На другой стороне поля появляется противник который делает нам удары, а мы должны принимать мячи.

Чтобы принять мяч или подстраховать надо зажать "X".

После приёма нам будут зачитываться очки.

Дальше у нас идёт тренировка блока. Вы имеете 3 попытки. С другой стороны поля появляется противник который бьёт удары, а вы должны их блокировать.

Чтобы блокировать надо удержать стрелку вверх.

Дальше у нас идёт самое интересное, это тренировка подачи. Всего вы имеете 6 попыток.

Всего в игре существуют три подачи.

Это обычная с места на "X":

Следующая это силовая. Чтобы её сделать надо зажать "X", при зажатии начнётся высота наброса мяча, отпуская "X" мяч подбросится и вы должны нажать "Z" для прыжка и второй раз "Z" для удара.

Следующая подача это планер в прыжке.

Чтобы его сделать вы должны просто два раза нажать "Z".

В тренировке подачи вы можете тренировать планер в прыжке и силовую, но обычную на "X" вы не сможете, потому что она самая лёгкая и никакой техники для подачи не требуется.

Это были все тренировки, далее у нас идёт гардероб.

В гардеробе нас встречает меню где вы можете выбрать волосы, одежду и кроссовки для персонажа, а также мячик которым вы хотите играть.

Вся одежда, волосы и так далее покупается за мячики.

Теперь почти самое интересное и захватывающие.

После гардероба у нас идёт магазин, где вы можете купить себе персонажа.

Теперь как я и обещал поговорим про ранги.

Ранги это такая вещь, которая отвечает за характеристики игрока, в плане его прыжка, скорости, защиты и удара.

В самом начале нам даётся персонаж с рангом "B".

Например статистика ранга "B+" будет такая.

Это не самый маленький ранг, в нём вы можете прокачать два раза до максимального размера например прыжка или удара для этого ранга. Также есть другие ранги как "C-" - это самый маленький ранг, далее "C", "C+", "B-", "B", "B+", "A-", "A", "A+", и самый высокий и лучший ранг это "S".

Теперь я вам расскажу про ранг "S".

Ранг "S" как я и сказал это самый высокий и лучший ранг в игре.

В этом ранге статистика такая:

И также у этого ранга есть разные персонажи.

В основном это персонажи из сюжетной игры, по типу "Best Spiker", "Best Setter" и так далее.

У "S" ранга есть персонажи как:

"Yongsub" - это нападающий.

"Oasis" - это тоже нападающий.

И последний нападающий которого можно выбить это "Nisikawa", это очень редкий персонаж, к сожалению у меня его нет, поэтому покажу его из сюжета.

Следующий это "Sanghyeon" - это центральный блокирующий.

И последний центральный блокирующий это "Hee Sung".

Последний "S" ранг это "Masked Solhwa" - это связующий.

У каждого персонажа "S" ранга есть свои способности.

Например у "Oasis" способность такая, если противоположная команда выигрывает он становиться сильнее, в плане прыжка, скорости, удара и защиты.

У него есть режимы.

Это "Sunrise".

И "Noon".

Также есть и другие способности у других персонажев.

А теперь продолжим про магазин.

Магазин выглядит вот так.

Здесь вы можете покупать персонажев за мячики. После покупки вам выпадет персонаж какого то ранга от "C-", до "S".

Следующая вкладка магазина это там где вы можете купить монеты за мячики.

Теперь прейдём уже точно к самому интересному.

Нажимая на кнопку "Ready" вас перекинет в меню с:

Сюжетной игрой.

2. Турниром.

3. Игра против себя.

4. И последнее это ежедневные челленджи.

И я думаю на этом всё.

Наверно последнее что я вам могу рассказать это настройки. В них вы можете подстроить всё под себя.

Здесь настройки звука.

Здесь настройка геймплея, то есть добавление разбега к прыжку или же авто режим.

И это настройки экрана.

Последние это языки.

На этом всё!

Спасибо за внимание! До новых встреч.