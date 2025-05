The Spike!

В основном это персонажи из сюжетной игры, по типу "Best Spiker", "Best Setter" и так далее.

Это не самый маленький ранг, в нём вы можете прокачать два раза до максимального размера например прыжка или удара для этого ранга. Также есть другие ранги как "C-" - это самый маленький ранг, далее "C", "C+", "B-", "B", "B+", "A-", "A", "A+", и самый высокий и лучший ранг это "S".

