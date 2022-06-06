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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
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novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
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novice rank iconBence: привет
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The Spike!

Anon1652086605 avatar

Anon1652086605

June 6, 2022 at 01:09 AM

Всем привет! Сегодня я хочу вам показать и рассказать об такой замечательной игре как "The Spike!".

Это игра в которой вы можете потратить своё свободное время в удовольствие. 

Поехали! :)


И начнем с того что эта игра про волейбол. Тот кто любит волейбол думаю поймёт всё сразу, и надеюсь потом поиграет в эту игру. 

                     EIGndyqFIDg46wC7YY1E1dwjLNPH6I.jpg

  • И первое с чего мы начнём.

      610YmDUXotvaSuj0hTSeXx8KEzvOg9.PNG
При заходе в игру нас встречает такое интересное интро.

 

  • Далее надо будет нажать любую клавишу и нас перекинет в меню.

DwiujIGJ326xTpYFXatcwZK7GZFKzI.jpg

Теперь подробно об меню:

VlEyOk3joQ4dikCjE5KzoORFn4mGHD.jpg

  • В верхнем левом углу у нас находится названия нашего клуба или же школы. Это название можно поменять нажав на карандаш.


lIGWEq8fTAcRZyGxEhOlOA30pa3MkH.jpg

  • В правом верхнем углу находятся деньги. Это мячики и монеты (Про них поговорим чуть позже).

KtpA5eobnYQEbIZIEUxLgWijuxydcs.jpg

  • По середине у нас находятся ваши персонажи и их статистика, которую можно прокачать.

         Также ниже находится тренировка, гардероб персонажей, магазин и задания.

o4cdBvHICpyCWqJCHWpFzq5mHnhipw.jpg

И в правом нижнем углу находится уже главная тема, к ней чуть попозже.

VrXB3DxLhwtRvRA47m1L0PB6R8uy15.jpg

Поговорим про статистику и все основные кнопочки.

SXxtDrImYeTHMwHPEhzAaMQLJ5okxj.jpg

Опять мы видим карандаш, нажимая на него вы можете изменить имя вашего персонажа. Дальше корзина, это чтобы удалить персонажа, и там же находится ранг (про то чуть попозже).

DibN4XallTH3CSLbwuTRiKCqukxn5S.jpg         pvavdR3Dc08rMoPzawV3sA1xdov0Ml.jpg

Дальше идёт просто статистика, где вы можете улучшать персонажа за те монеты, то есть мешочки.

Iv6Mb7Il7fjRaXH5O0EPnN5q2620BF.jpg   mjDnZoCB663a1L9OiEu5toThyaVArh.jpg

Также под именем пишется "Key player" то есть основной игрок, его можно установить.

Всего в игре три основных игрока.

Это:

RSoD1cxTfnf8eSUTIJ2W117KLoYvDR.jpg

Связующий.

pn38dag3sY01iG6uwyLhORCOtWDP50.jpg

Центральный блокирующий. 

abfVIHfMxBm5khkYOT4GghdfJTNXof.jpg

И нападающий.

Перейдём к тренировке:

b8jhN5KKJiysVeocJRe57pETzjkwvs.jpg  o22wgpLxM6IiBkpKuRnC61a1ocn472.jpg

Нажимаю на собственно говоря "Training" нас перекинет в меню с тренировками.

Это тренировка ударов, приёма, блока и подачи.

OSBBevWnd1kDWlt2D3fRcrejeeKms3.jpg

В тренировке удара мы появляемся за игрока которого мы выбрали в меню, также появляемся в зоне где нам накидывается мяч. И мы имеем три попытки для удара. Когда мы забиваем очко то сверху нам насчитываются очки, в скоре после окончании тренировки нам дадут монеты, и так во всех тренировках.

Выглядит это вот так:

sDDHGXvnoi1qV8JEssJ3BOyEi8FwEx.jpg  wWwuGvdBVCwQUDI8Qmts5gkA7AU720.jpg

Чтобы прыгать и бить мы должны нажать "Z" и ещё раз "Z" чтобы ударить сильно, или "X" чтобы сделать финт, либо ударить слабо.

Если мы не попадём по мячу то попытка будет отниматься. 
8SPjUyUEBgm9nPctra704fFXkavBXL.jpg  GQO7l83KsRpCLGhAdYCz8VpuSNvd1g.jpg

Дальше у нас это тренировка приёма. Мы имеем 5 попыток.

1l4jsXZXme59r5xtqtNwRTJu7oWMAa.jpg

На другой стороне поля появляется противник который делает нам удары, а мы должны принимать мячи.

Чтобы принять мяч или подстраховать надо зажать "X".

bwRDY9GuUG4Q4yGLkltPeeOWw3Vhig.jpg UFUJjTQerNmZtoTbPTM1prBSXQyXuc.jpg

После приёма нам будут зачитываться очки.

Дальше у нас идёт тренировка блока. Вы имеете 3 попытки. С другой стороны поля появляется противник который бьёт удары, а вы должны их блокировать.

Чтобы блокировать надо удержать стрелку вверх.

XyboBfTUlablZ8RUrYWg8BFPTq0joZ.jpg 4gw3C3sF4GRBNKYGSsf2TMWLz37Q5X.jpg

Дальше у нас идёт самое интересное, это тренировка подачи. Всего вы имеете 6 попыток.

Всего в игре существуют три подачи. 

Это обычная с места на "X":

rWZFxHsf4Zc1MgbHqfGPTkHrCbjobX.jpg 4vd9WVqWbchQSu3cnQb6UOvV5DtIkY.jpg

Следующая это силовая. Чтобы её сделать надо зажать "X", при зажатии начнётся высота наброса мяча, отпуская "X" мяч подбросится и вы должны нажать "Z" для прыжка и второй раз "Z" для удара.

BPz6yuohR7YS93okAmdWuGS7Z4dOgp.jpg chqlVSzF5LHVZmeroeIEEPAmOIvjSx.jpg

Следующая подача это планер в прыжке.

Чтобы его сделать вы должны просто два раза нажать "Z".

ULUo62XLxBGzvjcAB3RYe6w7xlP46D.jpg t6gqCpWycLEGWFVU8DLVmjGWVRlQb5.jpg

В тренировке подачи вы можете тренировать планер в прыжке и силовую, но обычную на "X" вы не сможете, потому что она самая лёгкая и никакой техники для подачи не требуется. 

Это были все тренировки, далее у нас идёт гардероб.

0cJA4XiKF8RBPBjCMUS2Iz7KREgRYo.jpg

В гардеробе нас встречает меню где вы можете выбрать волосы, одежду и кроссовки для персонажа, а также мячик которым вы хотите играть.

AZG50YNM5GjECOtXypQ6la8CcmAmlL.jpg

Вся одежда, волосы и так далее покупается за мячики. 

Теперь почти самое интересное и захватывающие. 

         После гардероба у нас идёт магазин, где вы можете купить себе персонажа.

Теперь как я и обещал поговорим про ранги.

  • Ранги это такая вещь, которая отвечает за характеристики игрока, в плане его прыжка, скорости, защиты и удара.

         В самом начале нам даётся персонаж с рангом "B". 

         tM1oFzp3WKgLTOsRlziVcYl8QFHV8z.jpg

Например статистика ранга "B+" будет такая.

         Это не самый маленький ранг, в нём вы можете прокачать два раза до максимального размера например прыжка или удара для этого ранга. Также есть другие ранги как "C-" - это самый маленький ранг, далее "C", "C+", "B-", "B", "B+", "A-", "A", "A+", и самый высокий и лучший ранг это "S".

Теперь я вам расскажу про ранг "S".

Ранг "S" как я и сказал это самый высокий и лучший ранг в игре.

В этом ранге статистика такая:

qlZlhDRyqvu7N7BtyzpnQKpemLVaNe.jpg

И также у этого ранга есть разные персонажи. 

В основном это персонажи из сюжетной игры, по типу "Best Spiker", "Best Setter" и так далее.

У "S" ранга есть персонажи как:

BFxYPG4gEFXVvN8lgKyzCpxo2GjLUb.jpg

"Yongsub" - это нападающий. 

1X2g5XHhAPfWb5dB42v5Tb5CKvEBrd.jpg

"Oasis" - это тоже нападающий.

AAPlzf8JrAIc1x4u3XquMmq2WoHKge.jpg

И последний нападающий которого можно выбить это "Nisikawa", это очень редкий персонаж, к сожалению у меня его нет, поэтому покажу его из сюжета.

1E0Q6urEIWQgR0JHLFMnN5IubANBSr.jpg

Следующий это "Sanghyeon" - это центральный блокирующий.

3hjpW0Js0fwr0IMUUeaix8L8DvZtM2.jpg

И последний центральный блокирующий это "Hee Sung".

eBUm6nlRBDcTWhSAHAkSJ5HdeSnkQa.jpg

Последний "S" ранг это "Masked Solhwa" - это связующий.

У каждого персонажа "S" ранга есть свои способности.

Например у "Oasis" способность такая, если противоположная команда выигрывает он становиться сильнее, в плане прыжка, скорости, удара и защиты.

У него есть режимы.

e9gDZ6qslCagX7tLMlndziV0b2FFxu.jpg

Это "Sunrise". 

90hy4vbLDfKcPVqoF0ncI781kyEP6Z.jpg SXMcBVUm8HxLFy05yg2tndHayUwj0n.jpg

И "Noon". 

Также есть и другие способности у других персонажев. 

А теперь продолжим про магазин.

SUKZDWQtGavcySq5L0Ha3WZng8A6XO.jpg

Магазин выглядит вот так.

Здесь вы можете покупать персонажев за мячики. После покупки вам выпадет персонаж какого то ранга от "C-", до "S".

p6jMYab0lLI0uxNaN3HbaeavVSKwoy.jpg

Следующая вкладка магазина это там где вы можете купить монеты за мячики.

Теперь прейдём уже точно к самому интересному.

o4cdBvHICpyCWqJCHWpFzq5mHnhipw.jpg 2z5DTQ4uIcqckx5fuIbSu54D7DFgQi.jpg

Нажимая на кнопку "Ready" вас перекинет в меню с:

C2iC2pc38NJuWGPLiDLBn893YwDxhb.jpg

  1. Сюжетной игрой.

DVQV9JWxERm6izNrAibViZk3d3vL5k.jpg qT7SVkoki2e0TpnS4mei5igfaLN2We.jpg

     2. Турниром.

QUBbHPOHMxHUyFDFSgmnr8fpDCRnxy.jpg

     3. Игра против себя.

ES4S9RQhilas2TMM9T6hDpcQR6I1dd.jpg

    4. И последнее это ежедневные челленджи. 

И я думаю на этом всё.

Наверно последнее что я вам могу рассказать это настройки. В них вы можете подстроить всё под себя.

b4GUSv2w1a6NETkyHcbXCN42XqitlD.jpg

Здесь настройки звука.

AEQOrkjpfVC1e0kMwfJ9lza5MDTGYO.jpg

Здесь настройка геймплея, то есть добавление разбега к прыжку или же авто режим.

weGik1CciXj2AL66SGCshKnW8oUbiJ.jpg

И это настройки экрана.

Последние это языки.

На этом всё!

Спасибо за внимание! До новых встреч. 

damir_darmesh avatar

damir_darmesh

July 7, 2022 at 09:10 PM

неплох

damir_darmesh avatar

damir_darmesh

July 7, 2022 at 09:10 PM

ая

damir_darmesh avatar

damir_darmesh

July 7, 2022 at 09:11 PM

игрушка для кого нибуд


TeKa1445 avatar

TeKa1445

July 9, 2022 at 04:19 PM

Реферальная ссылка - это ваша личная ссылка по который ваш друг или другой человек переходит и вы за это получаете крутые Вкусняхи и при этом он присоединяется к вам!
Также вы можете получить дополнительные КД просто вести код:вы заходете в свой инвентарь и там будет збоку иконка введите код и вы вводите

.И получаете КД.Желаю вам успехов:)
boySans28 avatar

boySans28

July 22, 2022 at 01:51 PM

неплох
Anon1666952002 avatar

Anon1666952002

October 28, 2022 at 03:14 PM

а спасобности как-то активировать надо или они как пассивные сами работать начинают?

gaming_maksim avatar

gaming_maksim

November 5, 2022 at 12:29 PM

Спайк?
kpop_fan1 avatar

kpop_fan1

November 7, 2022 at 04:35 PM

sevmedim

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