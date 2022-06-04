Скины на gamehag. Проблема в обмене.

xDeRRTyyxx Ребят, кто брал скины на gamehag, у вас была проблема то, что после уведомления, вы переходите по ссылке, вписываете свой трейд, и пишет Error - try later again. (#6). Если да, то как вы её решили, второй день не могу забрать свой скин по ссылке.

interasu я сюда пишу ради опыта сори





xDeRRTyyxx *я сюда пишу ради опыта сори*

Насколько знаю, сейчас уже не выдают опыт за комменты, возможно я ошибаюсь.





xDeRRTyyxx :thinking:

xDeRRTyyxx *я сюда пишу ради опыта сори*

Насколько знаю, сейчас уже не выдают опыт за комменты, возможно я ошибаюсь.





Telemofi похожая проблема только я купил скину и мне не какого соопшения нет в инвенторе есть скин но обмен в стиме не присилает ,кристали списали ,пишет скин висилаетса и все ,помогите пожалуйста





vemer ghshetwyherygdf ggr gerter trwtwetr erewte

vemer вывуук екуа уав