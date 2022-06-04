Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Скины на gamehag. Проблема в обмене.

xDeRRTyyxx avatar

xDeRRTyyxx

June 4, 2022 at 09:28 PM

Ребят, кто брал скины на gamehag, у вас была проблема то, что после уведомления, вы переходите по ссылке, вписываете свой трейд, и пишет Error - try later again. (#6). Если да, то как вы её решили, второй день не могу забрать свой скин по ссылке.
interasu avatar

interasu

June 4, 2022 at 10:17 PM

я сюда пишу ради опыта сори

xDeRRTyyxx avatar

xDeRRTyyxx

June 5, 2022 at 12:58 AM

*я сюда пишу ради опыта сори*
Насколько знаю, сейчас уже не выдают опыт за комменты, возможно я ошибаюсь.

xDeRRTyyxx avatar

xDeRRTyyxx

June 5, 2022 at 12:58 AM

:thinking:
xDeRRTyyxx avatar

xDeRRTyyxx

June 5, 2022 at 12:59 AM

*я сюда пишу ради опыта сори*
Насколько знаю, сейчас уже не выдают опыт за комменты, возможно я ошибаюсь.

Telemofi avatar

Telemofi

June 10, 2022 at 09:13 PM

похожая проблема только я купил скину и мне не какого соопшения нет в инвенторе есть скин но обмен в стиме не присилает ,кристали списали ,пишет скин висилаетса и все ,помогите пожалуйста

vemer avatar

vemer

June 11, 2022 at 01:08 AM

ghshetwyherygdf ggr gerter trwtwetr erewte
vemer avatar

vemer

June 11, 2022 at 01:09 AM

вывуук екуа уав
lseniy avatar

lseniy

June 18, 2022 at 01:00 PM

гкигрш7енегг

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