Скины на gamehag. Проблема в обмене.

Ребят, кто брал скины на gamehag, у вас была проблема то, что после уведомления, вы переходите по ссылке, вписываете свой трейд, и пишет Error - try later again. (#6). Если да, то как вы её решили, второй день не могу забрать свой скин по ссылке.

