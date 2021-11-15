Подскажите пожалуйста, как ложить вещи в инвентарь в Bloxburg!

DustSansMegaRoblox

я хз скажу только одно роблокс эта идеальная игра скрутой графикай и работами с цветами так что знай роблокс свещенная игра я люблю роблокс а кто его не любит даже не так Кто не знает что токое роблок игра веков и столетий радости и велья.