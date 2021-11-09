Стоит ли тратить деньги на игру? Как вам каталог скинов, и как вы считаете, дорогой ли донат в популярной игре Roblox?

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novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
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Стоит ли тратить деньги на игру? Как вам каталог скинов, и как вы считаете, дорогой ли донат в популярной игре Roblox?

LemonchikZi avatar

LemonchikZi

November 9, 2021 at 12:07 AM

Стоит ли тратить деньги на игру? Как вам каталог скинов, и как вы считаете, дорогой ли донат в популярной игре Roblox?
PesochekSAND avatar

PesochekSAND

November 9, 2021 at 12:24 AM

неособо
LemonchikZi avatar

LemonchikZi

November 9, 2021 at 12:25 AM

Нууу

LemonchikZi avatar

LemonchikZi

November 9, 2021 at 12:26 AM

Наверн, но робаксы дают приимущества в играх и красивый скин < 3
PesochekSAND avatar

PesochekSAND

November 9, 2021 at 01:35 AM

ты на этом сайте их заработать сможешь!
PesochekSAND avatar

PesochekSAND

November 9, 2021 at 01:35 AM

+тут можно купить и другие игры и валюту
Anon1636245069 avatar

Anon1636245069

November 9, 2021 at 02:06 AM

как по мне можно не донатить, а заробатывать робуксы
Kgcjgcjgx avatar

Kgcjgcjgx

November 9, 2021 at 02:41 AM

как-то дороговато
Marat_pro3434 avatar

Marat_pro3434

November 9, 2021 at 11:06 AM

лучше робуксы заработать а потом и можно купи ть в каталоге за заработаные робуксы на этом сайте сайт топчик
margodashka123 avatar

margodashka123

November 9, 2021 at 12:37 PM

не знаю, я трачу
margodashka123 avatar

margodashka123

November 9, 2021 at 12:38 PM

ну в принципе можно
LemonchikZi avatar

LemonchikZi

November 9, 2021 at 12:40 PM

В самом роблоксе донат дорогой, а на сайтах для доната и на gamehag самое то < 3
dima34564 avatar

dima34564

November 9, 2021 at 10:54 PM

советую не донатить так как слишком уж дорого больше 100 рублей донить
dima34564 avatar

dima34564

November 9, 2021 at 10:55 PM

а ну еще они много преимущества не дадут если покупаешь 400 только
LemonchikZi avatar

LemonchikZi

November 10, 2021 at 03:11 AM

Ну, можно и так сказать

smile_fast avatar

smile_fast

November 10, 2021 at 03:33 AM

eyhshshwvsbjxhebehs
Prissdoggi2021 avatar

Prissdoggi2021

November 10, 2021 at 10:46 AM

выгоднее через сайты покупать

999alexey avatar

999alexey

November 10, 2021 at 10:53 AM

только на сайтах там выгоднее
ERacer_Gamer avatar

ERacer_Gamer

December 11, 2021 at 06:48 PM

тратить точно не советую, католог вещей хоть и пополняется вещами пользователей, но это скорее всего дикий стыд будет за эти вещи (вещи Roblox рулят!), донат в играх, да, мне кажется он больно дорогой, а если про сами робуксы, то тоже да, дорого отдавать свои деньги ради изменения скина или покупки геймпасса
Anon1638777526 avatar

Anon1638777526

December 12, 2021 at 01:01 AM

Стрит на 100%, магазин ооооочень большой где каждый найдёт что-то по душе

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Стоит ли тратить деньги на игру? Как вам каталог скинов, и как вы считаете, дорогой ли донат в популярной игре Roblox? на форуме Roblox на Gamehag