где его качать и сколько весит игра?
В маинкрософт стор игра весит вроде 100 с чем-то мб.
очень просто выполнять задание играя в игры
Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт знания о языке програмирования "C+Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт
если скачивать на телефоне то через пей маркет а если на пк то зайти в Гуго создать акк и зайти в любую игру, там выдаст скачать и установить роблокс.
Устанавливаемые и играем