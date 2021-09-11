Как относитесь к тем кто ускоряет в тавере ? отрицательно

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novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
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novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
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Как относитесь к тем кто ускоряет в тавере ? отрицательно

hayu_hay avatar

hayu_hay

September 11, 2021 at 11:47 PM

какие идеи есть по решению проблемы ?
Zarzak777 avatar

Zarzak777

September 12, 2021 at 10:05 AM

мне без разницы так даже сложнее прохоить и веселее
Vaniapoliki avatar

Vaniapoliki

September 12, 2021 at 10:27 AM

я негар
vladiklysYT avatar

vladiklysYT

September 12, 2021 at 10:32 AM

нормально,это их выбор
kirill121334456 avatar

kirill121334456

September 12, 2021 at 04:33 PM

не особо нравится
ematuk12 avatar

ematuk12

September 12, 2021 at 04:43 PM

нормально
itachi_uchiha45 avatar

itachi_uchiha45

September 12, 2021 at 05:14 PM

отстой
REalPRO222 avatar

REalPRO222

September 12, 2021 at 05:18 PM

бравл старс играю и мечтаю

Milkanekooo avatar

Milkanekooo

September 13, 2021 at 09:43 AM

лично меня это бесит...
kotenka324 avatar

kotenka324

September 13, 2021 at 10:12 AM

одно слово: бесит
bearYT_ avatar

bearYT_

September 13, 2021 at 07:33 PM

Ну это же игра
maria342450 avatar

maria342450

September 13, 2021 at 08:17 PM

нейтрально
Zheka407 avatar

Zheka407

September 14, 2021 at 12:27 AM

Хоть это и игра , но меня это бесит

cukarik avatar

cukarik

September 14, 2021 at 12:31 AM

не играю в ваши таверы и роблоксы так что фиалетово
babalter avatar

babalter

September 14, 2021 at 12:41 AM

не играю в ваши таверы и роблоксы так что фиалетово
Danilabramov avatar

Danilabramov

September 14, 2021 at 08:43 AM

Я отношусь этим с уважением потому-что они заслужили победу и игру Надо быстрее закончить.
Maxrul avatar

Maxrul

September 27, 2021 at 09:46 PM

Нейтрально.
mikka_lov avatar

mikka_lov

September 27, 2021 at 10:17 PM

лично я ненавижу это
я понимаю что им не хочется ждать
но
зачем мешать людям проходить?
если кто то купил щит
обязательно все ускорят и даже не дождуться того кто покупал улучшение
я думаю что это не справедливо
автор даже сам сделал такую возможность что если не ускоришь все равно получишь деньги как минимум 2 монеты

vovanumbone avatar

vovanumbone

September 28, 2021 at 01:42 AM

знаете, я в такие режимы редко играю, так что отношусь к этому нейтрально
aLisA3352 avatar

aLisA3352

September 28, 2021 at 05:12 AM

более нейтрально,но может подбешивать
mashamilkaaaa avatar

mashamilkaaaa

September 28, 2021 at 04:46 PM

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Как относитесь к тем кто ускоряет в тавере ? отрицательно на форуме Roblox на Gamehag