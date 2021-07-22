Также как и к донатерам потому что я тоже не донатер потмоу что не хоочу тратить деньги в игры

morlmof100000

мне только друг задонил 21 робукс а так я как все ну и я уважаю людей которые забирают все крутые вещи а так которые говорят (не не не потом) те просто люди не понимающие красивые вещи и я к ним отношусь плохо



