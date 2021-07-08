что делать, если не пришли робуксы? прошло уже больше 24 часов

GemЗарабатывать

Дождь

Gem403

novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
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что делать, если не пришли робуксы? прошло уже больше 24 часов

jbvika avatar

jbvika

July 8, 2021 at 08:19 PM

я поза вчера вечером купила 1 робукс, чтобы проверить сайт, но он не пришёл, а кд снялись
78347884 avatar

78347884

July 8, 2021 at 09:02 PM

[p njulf хз

Red3646 avatar

Red3646

July 8, 2021 at 09:02 PM

у меня все работало
xX_LoLeX0 avatar

xX_LoLeX0

July 8, 2021 at 09:39 PM

Пиши в поддержку, сайт так то честный и давно всеми проверенный.
XxkotofonxX1 avatar

XxkotofonxX1

July 9, 2021 at 01:52 AM

он работает я снего уже 500 робаксов вывел

XxkotofonxX1 avatar

XxkotofonxX1

July 9, 2021 at 01:52 AM

все работает
SHIROREPLINON avatar

SHIROREPLINON

July 9, 2021 at 07:31 AM

Все с сайтом нормально

XxmilenaxX avatar

XxmilenaxX

July 9, 2021 at 12:47 PM

нормально вроде все с сайтом

XxmilenaxX avatar

XxmilenaxX

July 9, 2021 at 12:48 PM

подожди еще немного,может придут

HronosBruh avatar

HronosBruh

July 9, 2021 at 12:50 PM

Чо за кибербулили тебя?Ну я хз подожди ещё побольше или комп выключи)
XxkotofonxX1 avatar

XxkotofonxX1

June 8, 2022 at 11:07 AM

gggfudhsbhsh77shxbhdusjncn
Senyahffffffff avatar

Senyahffffffff

June 8, 2022 at 10:27 PM

ждаьб надо
vllknfrr avatar

vllknfrr

June 9, 2022 at 01:08 AM

робуксы приходят от трёх до около семи дней, так что не стоит сильно волноваться по этому поводу:wink:
Death_Nikita@ avatar

Death_Nikita@

June 10, 2022 at 03:51 PM

спасибо!
sasha_trah0 avatar

sasha_trah0

June 11, 2022 at 05:15 PM

Спасибо за информацию, буду ждать
boy4golow avatar

boy4golow

June 11, 2022 at 06:07 PM

робуксы приходят в течение недели
wh1tez avatar

wh1tez

June 12, 2022 at 10:35 PM

Робуксы приходят в течений 3-5 дней, мои пришли за 4 дня

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что делать, если не пришли робуксы? прошло уже больше 24 часов на форуме Roblox на Gamehag