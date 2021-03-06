Создание персонажей в роблокс

Это тип группа по рб для создания персонажей из игр, аниме, мультов и так далее используя\не используя робуксы !
я хочу робуксы но их тут сложно заработать лучше просто задонить
Так первый персонаж !
Это Санс из игры Undertale
1)Нужно перекрасить аватар и белый
2)Нужно перейти по этой сылке и взять кофту
https://www.roblox.com/catalog/144076436/Grey-Striped-Shirt-with-Denim-Jacket
3)Нужно перейти по этой сылке и взять шорты
https://www.roblox.com/catalog/382537950/Jean-Shorts-with-White-Shoes
4)Перейти по этой сылке скачать изоброжение
https://www.mediafire.com/view/gphpo0... , после зайти и загрузить это изоброжение через T-Shirt
5)Надо взять по сылке лицо
https://www.roblox.com/catalog/7074764/Chill
6)Одеваем всё и предаваем любое тело !
Санс был сделан !
ооо спасибо думал выйдет не оч но санс мне ооочень понравился