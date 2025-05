Welcome to Bloxburg - Roblox

MariaShuyskaya Постройте и спроектируйте свой собственный удивительный дом, общайтесь с друзьями, работайте, играйте в ролевые игры или исследуйте город Блоксбург. Возможности безграничны!

"Welcome to Bloxburg" находится на ранней стадии разработки и активно развивается. Игровой процесс не является окончательным и могут возникнуть баги. Именно это является причиной платного входа(25 робуксов).

Дом. С самого начала случайным образом выбирается участок для дома. Он совсем небольшой, но в будущем вы сможете купить новый. Функции обширны, что и ожидалось от платной игры. Вы можете включать свет, читать книги, переключать каналы на телевизоре, следить за своей гигиеной. Наш стартовый дом представляет собой 1 небольшую комнату с кроватью, ванную комнату и гостиную с кухней.







Состояние персонажа. За состоянием персонажа также нужно следить. Есть 4 шкалы: веселье, голод, энергия и гигиена. Самый простой способ восстановить шкалу веселья - читать. Для шкалы гигиены нужно помыть руки. И соответственно для энергии - поспать. Чтобы увидеть состояние персонажа - нажмите на кнопку сверху, там же и отображается, как он себя чувствует.



Работа. Огромный выбор работ. Вы можете попробовать себя кассиром, парикмахером, уборщиком, грузчиком, рыбаком, дровосеком, продавцом, шахтером, доставщиком и механиком. На каждой из этих работ прокачивается уровень. Таким образом, поднимая свой уровень на какой-либо из отраслей, вы становитесь профессионалом, а значит получаете больше денег. Недалеко от уровней работы находятся шкалы навыков, тоже состоящие из уровней(интеллигенция, готовка, спорт и др.)



Парикмахер считается самой простой и в то же время самой прибыльной работой. Примерно за 5 минут вы получаете по 250$(с условием того, что вы обслуживаете с нормальной скоростью). Основной валютой в этой игре являются баксы, однако есть еще одна блоксбаксы. В основном ею пользуются донатеры, т.к. она не из дешевых, покупают ее за робуксы. С помощью блоксбаксов можно мгновенно восстановить состояние персонажа до "счастливого", купить премиум, открываются слоты для домов за 300 блоксбаксов.







Развлечения. Развлекать игроки могут только сами себя. Во вкладки дома можно найти "Throw Party". Устроить вечеринку и пригласить друзей можно и в ночном клубе "BEAT Night club", который находится рядом с магазином мебели. В каждой локации вы можете купить еду, персонажи в этой игре очень быстро начинают хотеть есть. Купить машину можно в Mike's Motors. Большинство из них покупаются за блоксбаксы, но есть и скутер и машина за обычные деньги.



Я считаю игра замечательная.

