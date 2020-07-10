LEXA_112006

Здравствуйте,в анти-читах я профессионал,вот только анти-чита в Роблоксе нет,его добавляют сами разработчики в свои плейсы.Я уже создавал свой собственный анти-чит,проверял его.Уже как 2 года являюсь софтером и меня забанили...на 1 день за читерство.Думаю всем абсолютно до "лампочки" что происходит в Роблоксе и как развиваются читы.Поэтому teaism скажу так,читерить ты можешь до тех пор,пока либо не придёт другой владелец в Roblox,либо пока читы не смогут использовать такие команды как kill,explode,god(не FE).

На данный момент читы уже могут килять людей,телепортироваться к игрокам,получать увеличенное здоровье,бесконечные прыжки,гравитацию и много других плюшек за которые вы останетесь безнаказанными.