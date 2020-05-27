способы ЗАСТАВИТЬ донатить

SONDAR

и да, люди создатели игр в роблоксе принимают различные способы заставить отдавать им деньги. рассмотрим основные: 1 "top donors" возможно самый простой, смысл этого способа возвысить донатеров БУКВАЛЬНО воздвигнув им памятники как в "military simulator" и многих других... 2: "9" проклятая девятка опять пытается обмануть нас... Но нет! думаю, все его знают и мне не нужно его объяснять... 3: "*" ох уж эти и е****е звёзды... да вот пример в "military simulator". мы можем зайти в магазин и посмотреть пассы дешевле.. НО в низу есть надпись *это покупка только на одну жизнь! эти е***** разрабы совсем ёб*****!