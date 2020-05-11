если вы слышали об этом мифе то наверное знаете что тех кто поднимал эту тему на форумах были так или иначе забанены, ходят слухи, что на это место в роблоксе нельзя попасть просто так, и в тех же мифах говорится что оно принадлежало хакерам как-то связано с массовым взлом в 2015..
поднимайте тему друзья!!!
Офигеть это точная информация ? просто вообще об этом не слышал
есть якобы подлинный записи но они не подтверждены
убежище есть три стадии активности 1 в2006 тогда якобы был создан предшественник убежище 8166 убежище 1 но частное игра была удалена и подлинной съёмки на данный момент нет