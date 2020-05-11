SONDAR

если вы слышали об этом мифе то наверное знаете что тех кто поднимал эту тему на форумах были так или иначе забанены, ходят слухи, что на это место в роблоксе нельзя попасть просто так, и в тех же мифах говорится что оно принадлежало хакерам как-то связано с массовым взлом в 2015.. поднимайте тему друзья!!!