удобно ли играть вам на телефоне в роблокс?

Нет, но есть и плюс игры на телефоне, некотрые возможности на компе в отличии от телефона урезаны.
нет не удобно я так чуть пальцы не сломал когда играв в роблокс на андроиде!!!!!!
очень тяжко, урезано куча функций как например шифтлок, это очень мешает например в Dangeon Quest потому что куча скилов юзается в сторону лица персонажа.
Вообще не удобно, я с компьютера играю. Плюс, на телефоне лагает ужасно
Мне не удобно. Играю только на ноуте)))
нет не удобно , лагает сильно
Мне нормально, ничего не лагает.