В этой статье я расскажу как получить топор райкири в Lamber Tycoon 2
В основном магазине нужно купить мешочек песка ложите мешочек в машину и едте через мост к магазину мебели там купите лампочку ложите её в машину и едте к хижене купите там банку червей тоже ложите в
машину и едте в тайгу прижимаясь к правой стороне ищите на скале гравировку птицы рядом с ней люк лезьте туда со всеми ингредиентами и лажите на тарелки
после этого вы получите райкири
У меня он уже есть но ты ещё не сказал как надо положить ингредиенты