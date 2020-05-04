Два способа : как получить робуксы?

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novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
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Два способа : как получить робуксы?

Ariana3 avatar

Ariana3

May 4, 2020 at 10:17 AM

1: создавать платформы в роблокс и сделать так, чтобы она понравилась пользователям и отблагодарят вас парочкой робаксов; 2: вступить в клуб строителей. Они в день вам будут давать от 15 до 60 робуксов.
GromparKiller avatar

GromparKiller

May 4, 2020 at 10:24 AM

3: Зарабатывать здесь и покупать робуксы, или кейсы с робаксами
FuFiK071307 avatar

FuFiK071307

May 4, 2020 at 10:39 AM

4.Просто задонатить бешеные бабки.
Kat290754 avatar

Kat290754

May 4, 2020 at 11:04 AM

ааааааааааааааааааггггггггггггааааааааааааааааа
xXxKoTxDxXx avatar

xXxKoTxDxXx

May 4, 2020 at 11:05 AM

хах понятно
Ulana656 avatar

Ulana656

May 4, 2020 at 11:16 AM

Если вы не хотите зарабатывать лучше задонатить
34124332 avatar

34124332

May 4, 2020 at 11:26 AM

Можно просто донатить
mistercharlz001 avatar

mistercharlz001

May 4, 2020 at 11:55 AM

можно тут заработать робуксы
Dobronravovap_Alex avatar

Dobronravovap_Alex

May 4, 2020 at 12:16 PM

5. сделать свою одежду в роблокс и продовать.
CymaIIIgunCuba avatar

CymaIIIgunCuba

May 4, 2020 at 12:18 PM

Нкнугкнкнкнкннкнкнкннкнкнккркик к кткокооккококткоокткокк кт ИТ аоаолалооуококоеококоеете. Еиокококолкоктеоеооееттееие тереоеоеоеое организации Кё кокоокооек к токоеоео
CHERVYAKENISHEYT avatar

CHERVYAKENISHEYT

May 4, 2020 at 12:23 PM

Вип стоит денег а чтобв делать одежду нужен вип
Stella1276 avatar

Stella1276

May 4, 2020 at 12:45 PM

а где найти клуб строителей?
KANDREPPER avatar

KANDREPPER

May 4, 2020 at 12:50 PM

Заработать на сайте или задонатить на них

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Два способа : как получить робуксы? на форуме Roblox на Gamehag