Два способа : как получить робуксы?

1: создавать платформы в роблокс и сделать так, чтобы она понравилась пользователям и отблагодарят вас парочкой робаксов; 2: вступить в клуб строителей. Они в день вам будут давать от 15 до 60 робуксов.
3: Зарабатывать здесь и покупать робуксы, или кейсы с робаксами
4.Просто задонатить бешеные бабки.
ааааааааааааааааааггггггггггггааааааааааааааааа
Если вы не хотите зарабатывать лучше задонатить
можно тут заработать робуксы
5. сделать свою одежду в роблокс и продовать.
Нкнугкнкнкнкннкнкнкннкнкнккркик к кткокооккококткоокткокк кт ИТ аоаолалооуококоеококоеете. Еиокококолкоктеоеооееттееие тереоеоеоеое организации Кё кокоокооек к токоеоео
Вип стоит денег а чтобв делать одежду нужен вип
а где найти клуб строителей?
Заработать на сайте или задонатить на них