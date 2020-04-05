Обсудите вопрос: Почему половина вещей, продаваемых в Roblox в разделе меню Avatar Shop, цены просто безбашенные?

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Дождь

Gem313

novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
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Обсудите вопрос: Почему половина вещей, продаваемых в Roblox в разделе меню Avatar Shop, цены просто безбашенные?

Nervilson avatar

Nervilson

April 5, 2020 at 10:08 PM

Roblox - многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои и играть в созданные другими пользователями игры. Однако, вы не задумывались о такой простой вещи, как аватар? Игрокам нужно было выглядеть наряднее и "богаче" среди остальных пользователей. Это привлекало бы к быстрому заводству новых друзей, например. К счастью, в Roblox уже был своеобразный магазин, в котором вы могли найти огромный выбор аксессуаров, рубашек, штанов, обуви, причесок, лиц и т.д. Вещи, как и в любой другой онлайн-игре, нужно приобретать за игровую валюту - Robux. Иногда вы можете наблюдать в магазине вещи, которые на взгляд выглядят очень даже привлекательно, но стоят мелочи. А бывают и такие случаи, когда вещь вовсе некудышная, некрасивая и в её создание не было вложено много особых усилий, но стоимость может дойти и до ста тысяч Robux! На основе этого "недорозумения", я оставил вопрос: Почему половина вещей, продаваемых в Roblox в разделе меню Avatar Shop, цены просто безбашенные?
ricardo_milos15 avatar

ricardo_milos15

April 5, 2020 at 10:10 PM

ну как говорится играй где ивент получай новые шапки где нету в аватаре шоп
ROFLon_YT avatar

ROFLon_YT

April 5, 2020 at 10:10 PM

Я незнаю зажрались наверное
GTkatya avatar

GTkatya

April 5, 2020 at 10:23 PM

Классная игра, можно нехило так покреативить
DIM_246 avatar

DIM_246

April 5, 2020 at 11:11 PM

просто топовая
Robux232 avatar

Robux232

April 5, 2020 at 11:12 PM

Я щас в неё играл
Brawl1k avatar

Brawl1k

April 5, 2020 at 11:43 PM

Извините, первый раз пишу vbnkjhg

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Обсудите вопрос: Почему половина вещей, продаваемых в Roblox в разделе меню Avatar Shop, цены просто безбашенные? на форуме Roblox на Gamehag