Как научиться паркурить в Roblox?

GemЗарабатывать

WildGoatSoup
Gem1,238
pshelvvvoniha
pshelvvvoniha
Gem140
yumajumiker
yumajumiker
Gem3
Tentoten
Tentoten
Gem17
simonecacciolo
simonecacciolo
Gem28
yumajumiker
yumajumiker
Gem3
Mujeeb Rahman Momand
Mujeeb Rahman Momand
Gem420
Litecoin
Litecoin
Gem79,970
tacxyy
tacxyy
Gem28
yumajumiker
yumajumiker
Gem1,015
Melissa Cadet
Melissa Cadet
Gem28
negofeb177
negofeb177
Gem28
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem24
leosuares1792
leosuares1792
Gem1,015
Izan Cascales Rico
Izan Cascales Rico
Gem16
Clash.gg
Clash.gg
Gem1,340
fdds dsd
fdds dsd
Gem28
yumajumiker
yumajumiker
Gem3
Elias Bn
Elias Bn
Gem265
Alice Perez
Alice Perez
Gem387
Дождь

Gem310

novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
Войдите, чтобы начать общение в чате

43

0/160

Назад к форуму Roblox

Как научиться паркурить в Roblox?

IDeeN19 avatar

IDeeN19

April 1, 2020 at 09:35 PM

Для тех, кто хочет научиться паркурить. Если вы заостряете внимание на паркуре/хотите хорошо паркурить, то вам надо проходить паркур карты, по своему опыту, я вам советую для тренировки навыков паркура проходить такой режим как Tower of Hell или же башня ада. Это башня, в котрой случайным образом генерируется паркур и вам надо дойти до конца. Есть ещё режим Parkour, но как по мне он не подходит, так как там паркур происходит с различными приёмами, которых нет в простых паркурах.
IDeeN19 avatar

IDeeN19

April 1, 2020 at 10:02 PM

Ребят, помогите, напишите комментариев, пожалуйста!!!
Golovorezff avatar

Golovorezff

April 1, 2020 at 10:36 PM

Что-бы научится паркурить нужно проходить сложные карты обби есть сложная карта обби Башня ада там очень сложно и со временем вы научитесь паркурить
PeR4iK1239 avatar

PeR4iK1239

April 1, 2020 at 10:47 PM

жми пробел и всё
Ysis avatar

Ysis

April 1, 2020 at 10:48 PM

Да я согласен
Keyver56 avatar

Keyver56

April 1, 2020 at 10:50 PM

Нужно ориентироваться а так-то изи научится
qunknown avatar

qunknown

February 25, 2022 at 11:33 PM

В этом нет ничего сложного, стоит начать с tower of ****, базовые элементы. Следующий этап изучение разных элементов паркура, в этом помогут различные Difficulty Chart Obby. После этого стоит тренировать отдельные элементы. Для этого тоже есть свои обби. Самый последний этап это jtoh, вот это настоящие башни ада. Вы столкнетесь как с легкими, так и очень сложными башнаями!! Не отчаивайтесь если упали с самого верха!! Ведь я упал с последнего прыжка в ToER

ENZOO1488 avatar

ENZOO1488

February 25, 2022 at 11:40 PM

Не возможное возможно
KolyaRay avatar

KolyaRay

February 26, 2022 at 12:49 PM

Все зависит от практики: Советую проходить сначало более средние по уровню обби так как если проходить сразу сложные , то уровень твоих навыков будет меньше чем ожидают от тебя.Если уже проходишь и их то можно приступить к более сложным , так ты научишься проходить разные обби и карты на разных уровнях сложности .
mabarden avatar

mabarden

February 26, 2022 at 01:17 PM

В настройках включи shift lock switch и в игре нажми клавишу SHIFT, Готово ты научилась паркурить

xxxsaitama770 avatar

xxxsaitama770

February 28, 2022 at 12:10 AM

ну есть много карт чтобы научиться паркурить да и видео на ютубе

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Как научиться паркурить в Roblox? на форуме Roblox на Gamehag