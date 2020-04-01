Как научиться паркурить в Roblox?

IDeeN19

Для тех, кто хочет научиться паркурить. Если вы заостряете внимание на паркуре/хотите хорошо паркурить, то вам надо проходить паркур карты, по своему опыту, я вам советую для тренировки навыков паркура проходить такой режим как Tower of Hell или же башня ада. Это башня, в котрой случайным образом генерируется паркур и вам надо дойти до конца. Есть ещё режим Parkour, но как по мне он не подходит, так как там паркур происходит с различными приёмами, которых нет в простых паркурах.