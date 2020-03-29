Castle Clash ?Что это вообще?

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Дождь

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Назад к форуму От пользователей

Castle Clash ?Что это вообще?

Swan4K avatar

Swan4K

March 29, 2020 at 06:55 PM

В этой статье я хочу рассказать вам про такого легендарного старичка как castle clash, в простонародье Битва Замков !


Что ж, возможно вы когда нибудь слышали о таком гиганте телефонных игр как Clash of Clans? Конечно! А кто про него не знает? Это игра была выпущена аж в далеком 2012 и покорила сердца многих пользователей с самого ее начала. Игра про которую я хочу рассказать кажется незаметной на фоне этого шедевра, но это не так ...

Что же такое эта Битва Замков? Игра вышла в 2013 году. Мало того, она еще и создана в том же жанре, что и вышесказанная игра. Но в чем тогда ее изюминка? Зачем вам знать про какую то Битву Замков, если в ней даже ничего особенного нету? А я скажу вам в чем разница между этими чудесными играми. Дело в том, что Clash of Clans и уж очень зависит от доната. А что Битва Замков нет? Я играл в неё ещё со школы. Да донат помогает развиться, как иначе разработчикам заработать на игре. Но Битва Замков навсегда засела в моем сердце. В ней около 100 различных героев! Вы можете себе представить ? Разработчики создали 100 разных персонажей ! Только вдумайтесь в эту цифру. Мало того, у каждого персонажа есть свой история, свои навыки, жизненный путь... 

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Конечно базовые занятия для такого класса игры есть( имеется ввиду улучшение базы, постройка зданий). Но основная силы игры заключается именно в персонажах. Персонажи выпадают за самоцветы, а самоцветы с свою очередь не так трудно добыть, да и сами разработчики как будто заинтересованы в том, что бы вам выпало как можно больше героев. Тут настолько много героев, что их делят даже на фракции. Да и в последнее время разработчики очень сильно изменили свою политику, видно, что они очень сильно стараются для игроков и делают все возможное для улучшения. Поверьте на слово, это так захватывает, смотреть как экран твоего мобильного устройства заливается яркими цветами, когда тебе выпадает редкий герой ( в игре они называются легендарными). 

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Но в какой то период времени, я, по неизвестным причинам забросил эту очаровательную игру. А через несколько лет решил вернуться и посмотреть, что же с ней стало, живая ли она ещё? Какого было мое удивление, когда она не просто была живой, а прямо расцвела. Разработчики и вправду стараются на благо пользователей. Редко где можно встретить настолько отзывчивых разработчиков. А кланы нельзя никак по другому назвать как семья. Дружеская атмосфера и легкого соперничества сделает эту игру просто незабываемой и затянет вас на ближайший годик и не отпустит ни на минуту. Всем рекомендую хоть разок сыграть. 


P.S. Это моя первая статья, надеюсь вам понравилось. Напишите в комментариях слыхали ли вы когда нибудь про эту игру? 

fryktvova123 avatar

fryktvova123

March 30, 2020 at 03:46 PM

игра класнаяк4574567457646
Sufianov332 avatar

Sufianov332

March 30, 2020 at 04:30 PM

Что за шифр?
tomas_shelby avatar

tomas_shelby

March 30, 2020 at 04:38 PM

Не нрав
ilei14 avatar

ilei14

March 30, 2020 at 05:02 PM

Крутая игра
elite_161 avatar

elite_161

March 30, 2020 at 05:20 PM

Крутая игра, но я перестал в нее играть
LokiXDe avatar

LokiXDe

March 30, 2020 at 07:58 PM

оапроапрокнаспито
LokiXDe avatar

LokiXDe

March 30, 2020 at 07:58 PM

арпокеновкепиц5екпыке
LokiXDe avatar

LokiXDe

March 30, 2020 at 07:59 PM

помне дич
kentis avatar

kentis

March 30, 2020 at 08:09 PM

Очередная донатная др***лка для мобилок.
kentis avatar

kentis

March 30, 2020 at 08:09 PM

ничего необычного
WeRallTex avatar

WeRallTex

March 30, 2020 at 08:13 PM







ии
Mistiron252123 avatar

Mistiron252123

March 31, 2020 at 05:59 PM

Статья классная. Но игра для дэбилов
Pro100ak avatar

Pro100ak

March 31, 2020 at 06:12 PM

игра как клешь оф кленс но советую игра затягивает иногда

iliakas avatar

iliakas

March 31, 2020 at 10:31 PM

статья класс
RjHjRf avatar

RjHjRf

April 1, 2020 at 06:26 PM

это мои какашки
dimasikananasikyea avatar

dimasikananasikyea

April 1, 2020 at 09:09 PM

Очень крутая игра!!!!!!1!!!!!!!!!!
Swan4K avatar

Swan4K

April 1, 2020 at 11:48 PM

Всем спасибо, за отзывы! Про какую игру вы бы еще хотели статью?
koliandk avatar

koliandk

April 2, 2020 at 03:19 AM

По мне такие игры вообще не играбельны -_-

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