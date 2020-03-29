Castle Clash ?Что это вообще?

В этой статье я хочу рассказать вам про такого легендарного старичка как castle clash, в простонародье Битва Замков !

Что ж, возможно вы когда нибудь слышали о таком гиганте телефонных игр как Clash of Clans? Конечно! А кто про него не знает? Это игра была выпущена аж в далеком 2012 и покорила сердца многих пользователей с самого ее начала. Игра про которую я хочу рассказать кажется незаметной на фоне этого шедевра, но это не так ...Что же такое эта Битва Замков? Игра вышла в 2013 году. Мало того, она еще и создана в том же жанре, что и вышесказанная игра. Но в чем тогда ее изюминка? Зачем вам знать про какую то Битву Замков, если в ней даже ничего особенного нету? А я скажу вам в чем разница между этими чудесными играми. Дело в том, что Clash of Clans и уж очень зависит от доната. А что Битва Замков нет? Я играл в неё ещё со школы. Да донат помогает развиться, как иначе разработчикам заработать на игре. Но Битва Замков навсегда засела в моем сердце. В ней около 100 различных героев! Вы можете себе представить ? Разработчики создали 100 разных персонажей ! Только вдумайтесь в эту цифру. Мало того, у каждого персонажа есть свой история, свои навыки, жизненный путь...

Конечно базовые занятия для такого класса игры есть( имеется ввиду улучшение базы, постройка зданий). Но основная силы игры заключается именно в персонажах. Персонажи выпадают за самоцветы, а самоцветы с свою очередь не так трудно добыть, да и сами разработчики как будто заинтересованы в том, что бы вам выпало как можно больше героев. Тут настолько много героев, что их делят даже на фракции. Да и в последнее время разработчики очень сильно изменили свою политику, видно, что они очень сильно стараются для игроков и делают все возможное для улучшения. Поверьте на слово, это так захватывает, смотреть как экран твоего мобильного устройства заливается яркими цветами, когда тебе выпадает редкий герой ( в игре они называются легендарными).



Но в какой то период времени, я, по неизвестным причинам забросил эту очаровательную игру. А через несколько лет решил вернуться и посмотреть, что же с ней стало, живая ли она ещё? Какого было мое удивление, когда она не просто была живой, а прямо расцвела. Разработчики и вправду стараются на благо пользователей. Редко где можно встретить настолько отзывчивых разработчиков. А кланы нельзя никак по другому назвать как семья. Дружеская атмосфера и легкого соперничества сделает эту игру просто незабываемой и затянет вас на ближайший годик и не отпустит ни на минуту. Всем рекомендую хоть разок сыграть.



P.S. Это моя первая статья, надеюсь вам понравилось. Напишите в комментариях слыхали ли вы когда нибудь про эту игру?