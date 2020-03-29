Castle Clash ?Что это вообще?

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Swan4K
March 29, 2020 at 06:55 PM
В этой статье я хочу рассказать вам про такого легендарного старичка как castle clash, в простонародье Битва Замков !
Конечно базовые занятия для такого класса игры есть( имеется ввиду улучшение базы, постройка зданий). Но основная силы игры заключается именно в персонажах. Персонажи выпадают за самоцветы, а самоцветы с свою очередь не так трудно добыть, да и сами разработчики как будто заинтересованы в том, что бы вам выпало как можно больше героев. Тут настолько много героев, что их делят даже на фракции. Да и в последнее время разработчики очень сильно изменили свою политику, видно, что они очень сильно стараются для игроков и делают все возможное для улучшения. Поверьте на слово, это так захватывает, смотреть как экран твоего мобильного устройства заливается яркими цветами, когда тебе выпадает редкий герой ( в игре они называются легендарными).
Но в какой то период времени, я, по неизвестным причинам забросил эту очаровательную игру. А через несколько лет решил вернуться и посмотреть, что же с ней стало, живая ли она ещё? Какого было мое удивление, когда она не просто была живой, а прямо расцвела. Разработчики и вправду стараются на благо пользователей. Редко где можно встретить настолько отзывчивых разработчиков. А кланы нельзя никак по другому назвать как семья. Дружеская атмосфера и легкого соперничества сделает эту игру просто незабываемой и затянет вас на ближайший годик и не отпустит ни на минуту. Всем рекомендую хоть разок сыграть.
P.S. Это моя первая статья, надеюсь вам понравилось. Напишите в комментариях слыхали ли вы когда нибудь про эту игру?
fryktvova123
March 30, 2020 at 03:46 PM
Sufianov332
March 30, 2020 at 04:30 PM
tomas_shelby
March 30, 2020 at 04:38 PM
ilei14
March 30, 2020 at 05:02 PM
elite_161
March 30, 2020 at 05:20 PM
LokiXDe
March 30, 2020 at 07:58 PM
LokiXDe
March 30, 2020 at 07:58 PM
LokiXDe
March 30, 2020 at 07:59 PM
kentis
March 30, 2020 at 08:09 PM
kentis
March 30, 2020 at 08:09 PM
WeRallTex
March 30, 2020 at 08:13 PM
Mistiron252123
March 31, 2020 at 05:59 PM
Pro100ak
March 31, 2020 at 06:12 PM
iliakas
March 31, 2020 at 10:31 PM
RjHjRf
April 1, 2020 at 06:26 PM
dimasikananasikyea
April 1, 2020 at 09:09 PM
Swan4K
April 1, 2020 at 11:48 PM
koliandk
April 2, 2020 at 03:19 AM
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