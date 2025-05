Castle Clash ?Что это вообще?

Что ж, возможно вы когда нибудь слышали о таком гиганте телефонных игр как Clash of Clans? Конечно! А кто про него не знает? Это игра была выпущена аж в далеком 2012 и покорила сердца многих пользователей с самого ее начала. Игра про которую я хочу рассказать кажется незаметной на фоне этого шедевра, но это не так ...Что же такое эта Битва Замков? Игра вышла в 2013 году. Мало того, она еще и создана в том же жанре, что и вышесказанная игра. Но в чем тогда ее изюминка? Зачем вам знать про какую то Битву Замков, если в ней даже ничего особенного нету? А я скажу вам в чем разница между этими чудесными играми. Дело в том, что Clash of Clans и уж очень зависит от доната. А что Битва Замков нет? Я играл в неё ещё со школы. Да донат помогает развиться, как иначе разработчикам заработать на игре. Но Битва Замков навсегда засела в моем сердце. В ней около 100 различных героев! Вы можете себе представить ? Разработчики создали 100 разных персонажей ! Только вдумайтесь в эту цифру. Мало того, у каждого персонажа есть свой история, свои навыки, жизненный путь...

