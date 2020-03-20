Заработок золота в WoT Blitz

Я думаю, много игроков World Of Tanks Blitz завидуют игрокам, которые выходят в бой на премиум технике с красивым камуфляжем и, в принципе, игрокам, у которых в ангаре большое количество золото, которое они приобретают чаще всего путям вкладывания денег в игру.

Я же в этой статье помогу вам накопить золото (голду) в игре World Of Tanks Blitz без доната или с малейшим вкладом денег.

1)Просмотр рекламных видеороликов в мобильной версии игры.Метод самый простой, но для этого нужен средней мощности телефон. Всё что вам нужно сделать-это зайти в игру и на самом видном месте вас будет ожидать зелёный значок с изображённым телевизором и лежащими рядом с ним монетками.Таких видеороликов можно посмотреть 5 раз в день, с чего вы получите 50 золота в день или 1500 за месяц. Приятно и бесплатно!P.s. Если видеоролики в какое-то время перестанут загружаться с wi-fi просто переключитесь на сотовую связь и видео снова станут доступны!2)Продажа коллекционных танков (если такие имеются в ангаре).Метод не самый прибыльный, но как-никак золото прибавляться будет. Просто заходите в фильтр, который находиться в правом нижнем углу ангара (справа от списка вашей техники) и выбираете все параметры указанные на скриншоте. Если вы везунчик, у которого остались такие танки, то можете смело их продавать, так как они вам вряд ли пригодятся. Коллекционная техника выделена голубым цветом и по стоимости варьируется от 50 до 1200 голды.Стоимость каждого коллекционного танка в голде:Нация Уровень Коллекционная техника Цена в золоте при продаже:СССР 2 АТ-1 25СССР 2 Тетрарх 700СССР 3 БТ-7 артиллерийский 850СССР 3 БТ-СВ 1000СССР 3 ЛТП 850СССР 3 М3 лёгкий 850СССР 3 СУ-76 50СССР 3 СУ-76И 1000СССР 3 Т-46 50СССР 3 Т-70/57 850СССР 3 Т-127 950СССР 4 А-32 1450СССР 4 Валентайн II 1500СССР 4 Т-28 обр. 1940 г. 100СССР 5 КВ-220 Бета-Тест 2500СССР 6 Т-150 500СССР 7 КВ-13 1500СССР 10 Т-22 ср. 5000 до 27.03.2019 7500 после 27.03.2019США 2 T1E6 750США 2 T2 Light Tank 650США 2 T2 Medium Tank 25США 2 T7 Combat Car 650США 2 T18 25США 3 M2 Medium Tank 50США 3 M22 Locust 1000США 3 T82 50США 4 M3 Lee 100США 4 T40 100США 5 M4A2E4 Sherman 2350США 5 T67 250США 6 M4A3E2 Sherman Jumbo 500США 6 T21 500США 10 T95E6 15 000 до 27.03.2019 7500 после 27.03.2019Англ. 2 Cruiser Mk. I 25Англ. 2 Light Mk. VIC 750Англ. 2 UC 2-pdr 25Англ. 2 Vickers Medium Mk.II 25Англ. 3 Valentine AT 50Англ. 3 Vickers Medium Mk.III 50Англ. 4 AC 1 Sentinel 1000Англ. 4 Covenanter 100Англ. 4 Valentine Mk. IX 100Англ. 5 Sherman V 250Англ. 6 Churchill Gun Carrier 500Англ. 10 FV217 Badger 7500Япония 3 Type 98 Ke-Ni 50Япония 4 Hetzer Kame SP 1200Япония 4 Type 5 Ke-Ho 100Япония 5 Panzer IV Anko Sp. 1200Япония 6 Kuro Mori Mine 1200Герм. 2 Panzerjager I 25Герм. 2 Pz.Kpfw. 38H 735 (f) 750Герм. 3 Gro?traktor - Krupp 1200Герм. 3 Marder II 50Герм. 3 Pz.Kpfw. 38 (t) 50Герм. 3 Pz.Kpfw. II Ausf. G 50Герм. 3 Pz.Kpfw. II Ausf. J 1000Герм. 3 Pz.Kpfw. III Ausf. A 50Герм. 3 Pz.Kpfw. IV Ausf. A 50Герм. 3 Pz.Kpfw. S35 739 (f) 1200Герм. 3 T-15 950Герм. 4 Durchbruchswagen 2 100Герм. 4 Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 100Герм. 4 Pz.Kpfw. B2 740 (f) 1500Герм. 4 Pz.Kpfw. II Luchs 100Герм. 5 Pz.Kpfw. III/IV 250Герм. 5 Pz.Kpfw. IV H 2400Герм. 5 Pz.Sfl. IVc 250Герм. 5 VK 30.01 (H) 250Герм. 6 VK 30.02 (M) 500Герм. 10 VK 90.01 (P) 7500Фран. 2 D1 25Фран. 2 Renault FT AC 25Фран. 3 FCM 36 Pak 40 950Фран. 3 Renault UE 57 50Фран. 4 AMX 40 100Фран. 10 AMX 30 B 7500Китай 10 WZ-111 5A 75003)Ожидание дешёвых индивидуальных предложений.Иногда выйдя из боя вам может выскочить окно, в котором вам будут предлагать разное, но нам нужна именно голда.Если вам будет не жалко задонатить накопленные с обедов деньги, то смело покупайте, так как обычно для начинающих игроков могут дать индивидуальное предложение с очень большой скидкой (пример на скриншоте).4)Покупка выгодных предложений в премиум магазине во вкладках "Предложения", "Наборы" и "Золото".Разработчики часто балуют своих игроков весьма заманчивыми наборами в магазине, которые так же имеют большую скидку.На этом предложенные мною способы заработка золота подошли к концу, надеюсь эта статья помогла вам и я буду рад вашей оценке.Удачи в боях и заработке золота!