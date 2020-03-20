Заработок золота в WoT Blitz

Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
lessard.noemie
lessard.noemie
Gem22
fnogaj
fnogaj
Gem148
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem546
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem44
robertbrown347
robertbrown347
Gem44
Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem218
Edoardo Ricotti
Edoardo Ricotti
Gem50
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Дождь

Gem708

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

41

0/160

Назад к форуму От пользователей

Заработок золота в WoT Blitz

xdogecom avatar

xdogecom

March 20, 2020 at 06:01 PM

Я думаю, много игроков World Of Tanks Blitz завидуют игрокам, которые выходят в бой на премиум технике с красивым камуфляжем и, в принципе, игрокам, у которых в ангаре большое количество золото, которое они приобретают чаще всего путям вкладывания денег в игру.
Я же в этой статье помогу вам накопить золото (голду) в игре World Of Tanks Blitz без доната или с малейшим вкладом денег.


1)Просмотр рекламных видеороликов в мобильной версии игры.

Метод самый простой, но для этого нужен средней мощности телефон. Всё что вам нужно сделать-это зайти в игру и на самом видном месте вас будет ожидать зелёный значок с изображённым телевизором и лежащими рядом с ним монетками.
Таких видеороликов можно посмотреть 5 раз в день, с чего вы получите 50 золота в день или 1500 за месяц. Приятно и бесплатно!
P.s. Если видеоролики в какое-то время перестанут загружаться с wi-fi просто переключитесь на сотовую связь и видео снова станут доступны!

eCJMm9eWocX0pYosM7ndR566cTe9YO.jpg

2)Продажа коллекционных танков (если такие имеются в ангаре).

Метод не самый прибыльный, но как-никак золото прибавляться будет. Просто заходите в фильтр, который находиться в правом нижнем углу ангара (справа от списка вашей техники) и выбираете все параметры указанные на скриншоте. Если вы везунчик, у которого остались такие танки, то можете смело их продавать, так как они вам вряд ли пригодятся. Коллекционная техника выделена голубым цветом и по стоимости варьируется от 50 до 1200 голды.

Стоимость каждого коллекционного танка в голде:
Нация Уровень Коллекционная техника Цена в золоте при продаже:
СССР 2 АТ-1 25
СССР 2 Тетрарх 700
СССР 3 БТ-7 артиллерийский 850
СССР 3 БТ-СВ 1000
СССР 3 ЛТП 850
СССР 3 М3 лёгкий 850
СССР 3 СУ-76 50
СССР 3 СУ-76И 1000
СССР 3 Т-46 50
СССР 3 Т-70/57 850
СССР 3 Т-127 950
СССР 4 А-32 1450
СССР 4 Валентайн II 1500
СССР 4 Т-28 обр. 1940 г. 100
СССР 5 КВ-220 Бета-Тест 2500
СССР 6 Т-150 500
СССР 7 КВ-13 1500
СССР 10 Т-22 ср. 5000 до 27.03.2019 7500 после 27.03.2019
США 2 T1E6 750
США 2 T2 Light Tank 650
США 2 T2 Medium Tank 25
США 2 T7 Combat Car 650
США 2 T18 25
США 3 M2 Medium Tank 50
США 3 M22 Locust 1000
США 3 T82 50
США 4 M3 Lee 100
США 4 T40 100
США 5 M4A2E4 Sherman 2350
США 5 T67 250
США 6 M4A3E2 Sherman Jumbo 500
США 6 T21 500
США 10 T95E6 15 000 до 27.03.2019 7500 после 27.03.2019
Англ. 2 Cruiser Mk. I 25
Англ. 2 Light Mk. VIC 750
Англ. 2 UC 2-pdr 25
Англ. 2 Vickers Medium Mk.II 25
Англ. 3 Valentine AT 50
Англ. 3 Vickers Medium Mk.III 50
Англ. 4 AC 1 Sentinel 1000
Англ. 4 Covenanter 100
Англ. 4 Valentine Mk. IX 100
Англ. 5 Sherman V 250
Англ. 6 Churchill Gun Carrier 500
Англ. 10 FV217 Badger 7500
Япония 3 Type 98 Ke-Ni 50
Япония 4 Hetzer Kame SP 1200
Япония 4 Type 5 Ke-Ho 100
Япония 5 Panzer IV Anko Sp. 1200
Япония 6 Kuro Mori Mine 1200
Герм. 2 Panzerjager I 25
Герм. 2 Pz.Kpfw. 38H 735 (f) 750
Герм. 3 Gro?traktor - Krupp 1200
Герм. 3 Marder II 50
Герм. 3 Pz.Kpfw. 38 (t) 50
Герм. 3 Pz.Kpfw. II Ausf. G 50
Герм. 3 Pz.Kpfw. II Ausf. J 1000
Герм. 3 Pz.Kpfw. III Ausf. A 50
Герм. 3 Pz.Kpfw. IV Ausf. A 50
Герм. 3 Pz.Kpfw. S35 739 (f) 1200
Герм. 3 T-15 950
Герм. 4 Durchbruchswagen 2 100
Герм. 4 Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 100
Герм. 4 Pz.Kpfw. B2 740 (f) 1500
Герм. 4 Pz.Kpfw. II Luchs 100
Герм. 5 Pz.Kpfw. III/IV 250
Герм. 5 Pz.Kpfw. IV H 2400
Герм. 5 Pz.Sfl. IVc 250
Герм. 5 VK 30.01 (H) 250
Герм. 6 VK 30.02 (M) 500
Герм. 10 VK 90.01 (P) 7500
Фран. 2 D1 25
Фран. 2 Renault FT AC 25
Фран. 3 FCM 36 Pak 40 950
Фран. 3 Renault UE 57 50
Фран. 4 AMX 40 100
Фран. 10 AMX 30 B 7500
Китай 10 WZ-111 5A 7500

3rbGz77Q6ymMsovcpia2Hw5yob4bNf.png

3)Ожидание дешёвых индивидуальных предложений.

Иногда выйдя из боя вам может выскочить окно, в котором вам будут предлагать разное, но нам нужна именно голда.
Если вам будет не жалко задонатить накопленные с обедов деньги, то смело покупайте, так как обычно для начинающих игроков могут дать индивидуальное предложение с очень большой скидкой (пример на скриншоте).

vXQ7KFIkVA6DYKWu7DpEQaZ8HCISJ2.jpg

4)Покупка выгодных предложений в премиум магазине во вкладках "Предложения", "Наборы" и "Золото".

Разработчики часто балуют своих игроков весьма заманчивыми наборами в магазине, которые так же имеют большую скидку.

W9KXns1aYf7i60Oc3KKzgiIRnxWEu4.png

На этом предложенные мною способы заработка золота подошли к концу, надеюсь эта статья помогла вам и я буду рад вашей оценке.
Удачи в боях и заработке золота!
1918171615141312 avatar

1918171615141312

March 20, 2020 at 08:20 PM

Льаща чщвщчща кщаьал
6bukav avatar

6bukav

March 20, 2020 at 08:39 PM

Интересно
MrCharls avatar

MrCharls

November 12, 2020 at 05:53 PM

Продам акк в Вот блиц за кд (пишите в дискорд Charlly#5064).
yariktsurko avatar

yariktsurko

November 13, 2020 at 07:36 PM

ия 5 Panzer IV Anko Sp. 1200
Япония 6 Kuro Mori Mine 1200
Vladislav13568 avatar

Vladislav13568

November 14, 2020 at 12:05 AM

Интересно
Kolyan101181 avatar

Kolyan101181

May 21, 2021 at 07:54 PM

ну такое

lehanagibatopr772 avatar

lehanagibatopr772

May 27, 2021 at 08:05 PM

я думаю это знали и знают все

meow987111 avatar

meow987111

October 4, 2021 at 06:14 PM

Спасибо не плохо.
Anon1633774881 avatar

Anon1633774881

October 16, 2021 at 07:05 PM

Спасибо, интересно.
Beksultan2004 avatar

Beksultan2004

October 19, 2021 at 07:56 PM

это вопше вожможно?
alex_saladze avatar

alex_saladze

October 22, 2021 at 08:10 PM

спс буду знать ёмаё

MALINA499 avatar

MALINA499

October 28, 2021 at 01:22 AM

Статья хорошая

energo_utochka avatar

energo_utochka

October 28, 2021 at 03:49 AM

Капец это что зароботок голды не мне показалось
Akkiz1795978 avatar

Akkiz1795978

October 28, 2021 at 06:14 PM

спасибо

pashadyomin avatar

pashadyomin

October 28, 2021 at 11:35 PM

норм спасибо

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Заработок золота в WoT Blitz на форуме От пользователей на Gamehag