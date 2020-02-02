Не грузит nextrp

Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??
ни как оригинал, и вряд ли будет интересен
Ну на этом наши полномочия всё(
У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.
Крч я тоже не смог загрузить
Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??
У вас компы полное Г***o!
В сталкер луче бы поиграли
АТА РЕАЛИЗАЦИИ:
8 february 2020 10:53
ДАТА ЗАКАЗА:
8 february 2020 10:47
Дважды нажмите кнопку прыжка, чтобы двойной прыжок! (ПК = пробел, мобильный = кнопка перехода, Xbox = кнопка 'A')
Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??
NikktaytNikktaytNikktayt badge
АТА РЕАЛИЗАЦИИ:
8 february 2020 10:53
ДАТА ЗАКАЗА:
8 february 2020 10:47
7086
NikktaytNikktaytNikktayt badge
Дважды нажмите кнопку прыжка, чтобы двойной прыжок! (ПК = пробел, мобильный = кнопка перехода, Xbox = кнопка 'A')
7086
NikktaytNikktaytNikktayt badge
не грузит
7086
NikktaytNikktaytNikktayt badge
Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??
7086
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У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.
АТА РЕАЛИЗАЦИИ:
8 february 2020 10:53
ДАТА ЗАКАЗА:
8 february 2020 10:47
игра не понятная не играйте там задание тупые
не советую это тупое мусор и то игра не запускается
InTheTop ну я даже незнаю у кого г**но, у меня точно нет, может у тебя он такой?
У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.
у меня почти скачалось показывает 10.68/10.68 по логике остаётся пару МБ НО! У меня почему-то сильно замедлилась загрузка хотя инет нормальный. И вот жду жду чего-то а оно не грузит(
не советую это тупое мусор и то игра не запускается