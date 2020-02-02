Не грузит nextrp

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Дождь

Gem341

novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
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Не грузит nextrp

aronellk avatar

aronellk

February 2, 2020 at 02:47 PM

Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??
438127 avatar

438127

February 2, 2020 at 06:51 PM

ни как оригинал, и вряд ли будет интересен
__3322 avatar

__3322

February 2, 2020 at 08:06 PM

Ну на этом наши полномочия всё(
Kolcov1995 avatar

Kolcov1995

February 3, 2020 at 04:12 AM

У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.
BerserkerPlus avatar

BerserkerPlus

February 3, 2020 at 08:55 AM

Это все карма!
Bekohd avatar

Bekohd

February 4, 2020 at 03:17 AM

Крч я тоже не смог загрузить
danichmob1 avatar

danichmob1

February 5, 2020 at 11:32 AM

Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??
Bekohd avatar

Bekohd

February 6, 2020 at 10:05 AM

не грузит
leonidkx avatar

leonidkx

February 7, 2020 at 01:54 PM

Hushsb
InTheTop avatar

InTheTop

February 7, 2020 at 08:28 PM

У вас компы полное Г***o!
timotuik avatar

timotuik

February 7, 2020 at 08:40 PM

В сталкер луче бы поиграли
asinikit avatar

asinikit

February 8, 2020 at 04:57 AM

гта это самп с модами
DemonsDarkStar avatar

DemonsDarkStar

February 8, 2020 at 12:33 PM

круто !!!!!
Trigger_Happy_Dad avatar

Trigger_Happy_Dad

February 8, 2020 at 04:01 PM

АТА РЕАЛИЗАЦИИ:
8 february 2020 10:53
ДАТА ЗАКАЗА:
8 february 2020 10:47
Trigger_Happy_Dad avatar

Trigger_Happy_Dad

February 8, 2020 at 04:01 PM

Дважды нажмите кнопку прыжка, чтобы двойной прыжок! (ПК = пробел, мобильный = кнопка перехода, Xbox = кнопка 'A')
Trigger_Happy_Dad avatar

Trigger_Happy_Dad

February 8, 2020 at 04:02 PM

не грузит
Trigger_Happy_Dad avatar

Trigger_Happy_Dad

February 8, 2020 at 04:02 PM

Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??
Trigger_Happy_Dad avatar

Trigger_Happy_Dad

February 8, 2020 at 04:02 PM


NikktaytNikktaytNikktayt badge
АТА РЕАЛИЗАЦИИ:
8 february 2020 10:53
ДАТА ЗАКАЗА:
8 february 2020 10:47
7086


NikktaytNikktaytNikktayt badge
Дважды нажмите кнопку прыжка, чтобы двойной прыжок! (ПК = пробел, мобильный = кнопка перехода, Xbox = кнопка 'A')

7086


NikktaytNikktaytNikktayt badge
не грузит

7086


NikktaytNikktaytNikktayt badge
Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??

7086




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Trigger_Happy_Dad avatar

Trigger_Happy_Dad

February 8, 2020 at 04:02 PM

У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.
Trigger_Happy_Dad avatar

Trigger_Happy_Dad

February 8, 2020 at 04:03 PM

АТА РЕАЛИЗАЦИИ:
8 february 2020 10:53
ДАТА ЗАКАЗА:
8 february 2020 10:47
alexfast avatar

alexfast

February 9, 2020 at 08:43 AM

игра не понятная не играйте там задание тупые
alexfast avatar

alexfast

February 9, 2020 at 08:44 AM

не советую это тупое мусор и то игра не запускается
aronellk avatar

aronellk

February 9, 2020 at 12:43 PM

InTheTop ну я даже незнаю у кого г**но, у меня точно нет, может у тебя он такой?
s1koc avatar

s1koc

February 9, 2020 at 02:57 PM

попробуй в инете найти

Aleks741 avatar

Aleks741

March 15, 2020 at 07:15 PM

У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.
Zaxaxart avatar

Zaxaxart

March 16, 2020 at 11:37 AM

графика не очень

GAMER_1995 avatar

GAMER_1995

April 9, 2021 at 04:46 PM

у меня почти скачалось показывает 10.68/10.68 по логике остаётся пару МБ НО! У меня почему-то сильно замедлилась загрузка хотя инет нормальный. И вот жду жду чего-то а оно не грузит(
GAMER_1995 avatar

GAMER_1995

April 9, 2021 at 04:47 PM

3 КБ/С показывает(
Tammsaare avatar

Tammsaare

May 27, 2021 at 05:10 AM

не грузит
Dark_Ryuto avatar

Dark_Ryuto

July 29, 2021 at 09:58 AM

У меня грузило.
lalka@1132 avatar

lalka@1132

October 5, 2021 at 09:49 PM

не советую это тупое мусор и то игра не запускается

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