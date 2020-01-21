Red Dead Redemption 2 Online на ПК

Всем доброго времени суток, хотелось бы поговорить об отличной игре Red Dead Redemption 2, всё ли в ней так хорошо и замечательно, как все говорят или же есть недостатки. Будем говорить о версии на пк, но и затронем некоторые аспекты консольной версии игры. Для начала скажу, что игру предзаказывал и играл с самого релиза по январь каждый день, на данный момент перестал, ибо надоело и наконец то созрел для обзора )

Компания в игре хороша, и про неё говорить не будем, там можно всё настроить под свой пк, и будет всё летать, а вот в онлайне очень много проблем, но начнём с плюсов )



1)Когда только начинаешь играть , то огромным плюсом является атмосфера, и её отлично поддерживают случайные события в мире, такие как главари бандитов, похищение людей и многое другое, но после 20 часов игры , вы выучите все события наизусть!

2)Огромным плюсом являет охота, она сделана интересно , если не убил , выслеживаешь дичь, собираешь шкуры и либо продаёшь, либо отдаёшь Крипсу на производство. Охота не надоедает как и собирательство даже после 200 часов игры ) Но это на любителя )

3)Совместные группы до 7 человек, очень много забавных ситуаций когда играете вместе, что в целом очень сильно дополняет атмосферу рдр онлайн.

4)Пассивный режим и ближняя доставка в производствах. Просто гениальная идея , и считаю что такое же надо было реализовать в ГТА 5 (я про ближнюю доставку). Если вы играете один, то ясное дело не сможете дать отпор банде из 3-4 человек , можно входить в пассивный режим , и урон по вашему персонажу будет снижен, а автонаводка не доступна, а если в пассивном режиме отвозить продукцию местному покупателю (ближняя доставка) то денег вы выручите меньше, но вас нельзя будет ограбить или сорвать вам доставку, что очень сильно помогает одиночкам и новичкам!!

Про автонаводку хотелось бы отдельно поговорить, не все знаю, но если играешь с пк , ОБЯЗАТЕЛЬНО зайди в настройки геймпада и поставьте все виды прицелов на свободные !! Это обязательно, чтоб вас присоединяло к игрокам с геймпадами и автонаводкой, а то для вас игра станет адом, так как будут убивать одним выстрелом наводкой в голову!)



А теперь плавно перейдём к минусам и недочётам)



1) Баг который перекочевал ещё с консоли - это закрытие лагеря Крипсом, и как бы вы не старались, не хочет он его вам открывать, это надо либо начинать миссию и открывать во время неё, либо менять сессию. И за всё время его так и не исправили !!!

2) Интеллект лошадей. По началу кажется очень смешным и даже забавным, когда лошадь падает на ровном месте , или не может спрыгнуть со ступеньки или маленького камушка , когда ты вместо того чтоб слезть, улетаешь с лошади мордой вниз ) И те кто играл меня поймут, у неё ещё очень много закидонов !! )

3) Когда покупаете коллекционера , то можете за частую славить множество багов , например перечислю пару)

- Собираете командой , один раскопал , берёт коллекционный предмет, а у остальных ни чего нет

- Пропадает свечение или звук коллекционного предмета , и хоть убейся но не зная где он , найти будет сложно )

- И за частую бывало когда командой выкапываешь предмет, именно выкапываешь, персонаж багует, не получаешь предмет и ни кто больше не может взаимодействовать с сокровищем.

И всё в таком духе )

4) ПВП, ох пвп просто адское , даже в гта 5 лучше, постоянно противники дёргаются и телепортируются, так по мимо этого ещё и перк с автовыстрелами добавили , ладно в обычном мире есть этот перк, но в пвп это ужас!!! Все бегают либо с дробовиками и убивают с помощью орлиного глаза и способности, либо сидят и крысят со снайперками, другого пвп просто нет !! Но скачки и пвп на лошадях , заслуживают внимания, они больше понравились, но и народу в них меньше играет )

5) Новинка, Самогонное предприятие , очень долго ждали это дополнение, но БАГОВ просто море, производство просто так сбрасывается , партии пропадают, когда заходишь на предприятия исчезают нпс , когда берёшь миссию , то игра тебя не подгружает и надо перезапускать игру, а из за этого с высокой вероятностью сброситься производство, пару раз было, что при продаже просто пропала телега с товаром и миссия провалилась)) Так что это стало самым невыгодным предприятием и ещё и самым забагованым, а как раз и за багов теряешь много денег)



6) Миссии охотников за головами, очень часто при игре в двоём или больше , при оглушение преступника, всем покажется что вы его убили, если оглушённого преступника привезёт игрок оглушивший его , всё будет ок, засчитается живим, но если кто либо другой , то будет считаться мёртвым, этот баг просто вымораживал )

И так же есть очень тупой баг с командой , если первый отдаёт преступника лидер, есть шанс, что преступники у остальных участников просто будут считаться убежавшими)) Как бы смешно это не звучало, но мы часто попадались на этот баг, поэтому лидер всегда отдаёт преступника в конце!)

Ну и конечно же самый частая ошибка , это когда тебя просто выкидывает из сессии или игры , по неизведанным тебе ошибкам ) как и в гта 5)



Подведём итоги)

Игра отличная, багов очень много, но первые часов 100-300 пролетят в удовольствие (если конечно часто из игры выкидывать не будет ), но после того как вы подзаработаете денег, купите и прокачаете все производства, поймёте что мир очень пустой, и по сути в мире мешать другим игрокам даже не стоит, так как вам это ни чего не даст, вообще , только карму испортит !) Но из-за того что мир пустой , многие всё сделали и им скучно , игроки занимаются гриферством и портят игру другим...

Надеюсь многие баги исправят и добавят новый контент , который наполнит игру (считаю что с этой задачей не плохо бы справилась фермерство и ранчо ) ведь такие механики уже есть в одиночной игре , но это уже совсем другая история и статья )))

Огромное вам спасибо за внимание, пишите что думаете вы по поводу этой игры.

Удачного дня и хорошего настроения !!! )