Red Dead Redemption 2 Online на ПК

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novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Назад к форуму От пользователей

Red Dead Redemption 2 Online на ПК

Div_ avatar

Div_

January 21, 2020 at 04:16 PM

Всем доброго времени суток, хотелось бы поговорить об отличной игре Red Dead Redemption 2, всё ли в ней так хорошо и замечательно, как все говорят или же есть недостатки. Будем говорить о версии на пк, но и затронем некоторые аспекты консольной версии игры. Для начала скажу, что игру предзаказывал и играл с самого релиза по январь каждый день, на данный момент перестал, ибо надоело и наконец то созрел для обзора )


  Компания в игре хороша, и про неё говорить не будем, там можно всё настроить под свой пк, и будет всё летать, а вот в онлайне очень много проблем, но начнём с плюсов )

  1)Когда только начинаешь играть , то огромным плюсом является атмосфера, и её отлично поддерживают случайные события в мире, такие как главари бандитов, похищение людей и многое другое, но после 20 часов игры , вы выучите все события наизусть!      
  2)Огромным плюсом являет охота, она сделана интересно , если не убил , выслеживаешь дичь, собираешь шкуры и либо продаёшь, либо отдаёшь Крипсу на производство. Охота не надоедает как и собирательство даже после 200 часов игры ) Но это на любителя )      
  3)Совместные группы до 7 человек, очень много забавных ситуаций когда играете вместе, что в целом очень сильно дополняет атмосферу рдр онлайн.      
  4)Пассивный режим и ближняя доставка в производствах. Просто гениальная идея , и считаю что такое же надо было реализовать в ГТА 5 (я про ближнюю доставку). Если вы играете один, то ясное дело не сможете дать отпор банде из 3-4 человек , можно входить в пассивный режим , и урон по вашему персонажу будет снижен, а автонаводка не доступна, а если в пассивном режиме отвозить продукцию местному покупателю (ближняя доставка) то денег вы выручите меньше, но вас нельзя будет ограбить или сорвать вам доставку, что очень сильно помогает одиночкам и новичкам!! 

  Про автонаводку хотелось бы отдельно поговорить, не все знаю, но если играешь с пк , ОБЯЗАТЕЛЬНО зайди в настройки геймпада и поставьте все виды прицелов на свободные !! Это обязательно, чтоб вас присоединяло к игрокам с геймпадами и автонаводкой, а то для вас игра станет адом, так как будут убивать одним выстрелом наводкой в голову!)
DGafqzNPTNcB0WCpYbMT5KOaiRlX1R.jpg

  А теперь плавно перейдём к минусам и недочётам) 

1) Баг который перекочевал ещё с консоли - это закрытие лагеря Крипсом, и как бы вы не старались, не хочет он его вам открывать, это надо либо начинать миссию и открывать во время неё, либо менять сессию. И за всё время его так и не исправили !!!     
2) Интеллект лошадей. По началу кажется очень смешным и даже забавным, когда лошадь падает на ровном месте , или не может спрыгнуть со ступеньки или маленького камушка , когда ты вместо того чтоб слезть, улетаешь с лошади мордой вниз ) И те кто играл меня поймут, у неё ещё очень много закидонов !! )   
3) Когда покупаете коллекционера , то можете за частую славить множество багов , например перечислю пару) 
- Собираете командой , один раскопал , берёт коллекционный предмет, а у остальных ни чего нет    
- Пропадает свечение или звук коллекционного предмета , и хоть убейся но не зная где он , найти будет сложно )    
- И за частую бывало когда командой выкапываешь предмет, именно выкапываешь, персонаж багует, не получаешь предмет и ни кто больше не может взаимодействовать с сокровищем.    
И всё в таком духе )       
4) ПВП, ох пвп просто адское , даже в гта 5 лучше, постоянно противники дёргаются и телепортируются, так по мимо этого ещё и перк с автовыстрелами добавили , ладно в обычном мире есть этот перк, но в пвп это ужас!!! Все бегают либо с дробовиками и убивают с помощью орлиного глаза и способности, либо сидят и крысят со снайперками, другого пвп просто нет !! Но скачки и пвп на лошадях , заслуживают внимания, они больше понравились, но и народу в них меньше играет )   
5) Новинка, Самогонное предприятие , очень долго ждали это дополнение, но БАГОВ просто море, производство просто так сбрасывается , партии пропадают, когда заходишь на предприятия исчезают нпс , когда берёшь миссию , то игра тебя не подгружает и надо перезапускать игру, а из за этого с высокой вероятностью сброситься производство, пару раз было, что при продаже просто пропала телега с товаром и миссия провалилась)) Так что это стало самым невыгодным предприятием и ещё и самым забагованым, а как раз и за багов теряешь много денег)
jvonZ8cpQHQgzlAStwNWJhbPELtnoh.jpg

 6) Миссии охотников за головами, очень часто при игре в двоём или больше , при оглушение преступника, всем покажется что вы его убили, если оглушённого преступника привезёт игрок оглушивший его , всё будет ок, засчитается живим, но если кто либо другой , то будет считаться мёртвым, этот баг просто вымораживал )        
   И так же есть очень тупой баг с командой , если первый отдаёт преступника лидер, есть шанс, что преступники у остальных участников просто будут считаться убежавшими)) Как бы смешно это не звучало, но мы часто попадались на этот баг, поэтому лидер всегда отдаёт преступника в конце!) 

Ну и конечно же самый частая ошибка , это когда тебя просто выкидывает из сессии или игры , по неизведанным тебе ошибкам ) как и в гта 5) 


Подведём итоги)        
Игра отличная, багов очень много, но первые часов 100-300 пролетят в удовольствие (если конечно часто из игры выкидывать не будет ), но после того как вы подзаработаете денег, купите и прокачаете все производства, поймёте что мир очень пустой, и по сути в мире мешать другим игрокам даже не стоит, так как вам это ни чего не даст, вообще , только карму испортит !) Но из-за того что мир пустой , многие всё сделали и им скучно , игроки занимаются гриферством и портят игру другим...

Надеюсь многие баги исправят и добавят новый контент , который наполнит игру (считаю что с этой задачей не плохо бы справилась фермерство и ранчо ) ведь такие механики уже есть в одиночной игре , но это уже совсем другая история и статья ))) 

Огромное вам спасибо за внимание, пишите что думаете вы по поводу этой игры.   
Удачного дня и хорошего настроения !!! )

 

Bust_22 avatar

Bust_22

February 3, 2020 at 04:25 PM

Куку
tumilovich052 avatar

tumilovich052

February 3, 2020 at 06:45 PM

нууу норм какбы
tumilovich052 avatar

tumilovich052

February 3, 2020 at 06:45 PM

вы согласны сомной ?
tumilovich052 avatar

tumilovich052

February 3, 2020 at 06:45 PM

огась панимаю !
tumilovich052 avatar

tumilovich052

February 3, 2020 at 06:45 PM

говарят нивариант
Gradly avatar

Gradly

February 4, 2020 at 11:45 PM

bruuuuuuuuuuu uh
Gradly avatar

Gradly

February 4, 2020 at 11:45 PM

vibeeeeeeeeee
DemixGamehag avatar

DemixGamehag

February 5, 2020 at 12:34 AM

говарят нивариант
Igorelys avatar

Igorelys

February 5, 2020 at 03:23 AM

задание не было принято
Еще все еще потеряно!


Узнай почему
Узнай, что могло пойти не так на нашем
fox_hill avatar

fox_hill

February 6, 2020 at 12:39 AM

и что с етим делать потом ..
а то я непонимаю ничкго .
помогити мне
..
.
2rocky7480 avatar

2rocky7480

February 6, 2020 at 02:39 AM

я хочу 3 уровень
kuzvaal avatar

kuzvaal

May 31, 2021 at 11:13 PM

Мероприятие Бойцовского клуба
В ожидании нового контента в Red Dead Online

https://youtu.be/Rc7AeBDBpqg
kupersuper avatar

kupersuper

June 1, 2021 at 02:45 PM

АГА

ZONAVictora2020 avatar

ZONAVictora2020

June 1, 2021 at 07:09 PM

супер
Anonymous1626075463 avatar

Anonymous1626075463

July 12, 2021 at 07:16 PM

и что с етим делать потом ..
а то я непонимаю ничкго .
помогити мне
noobuk213321 avatar

noobuk213321

July 13, 2021 at 07:54 AM

игруха супер
noobuk213321 avatar

noobuk213321

July 13, 2021 at 07:54 AM

скоро проиду её:slight_smile:
Ivanmaintop avatar

Ivanmaintop

July 14, 2021 at 09:40 AM

скорее круто
Ivanmaintop avatar

Ivanmaintop

July 16, 2021 at 01:22 PM

Понятно, спасибо большое
vilageKiborg avatar

vilageKiborg

September 19, 2021 at 05:56 PM

я обычно как и в гта там просто беспредел творю
ura200555 avatar

ura200555

September 19, 2021 at 07:09 PM

Прикольная игра, что на пк, что и на пс. На пк только графика лучше
PopDimple avatar

PopDimple

September 25, 2021 at 11:18 PM

давно хотел поиграть в rdr2 но комп говорит нет
__theozzi__ avatar

__theozzi__

September 29, 2021 at 07:56 PM

КААПРАКЕПТРИЕАПВТ
shadow_fiend1 avatar

shadow_fiend1

October 1, 2021 at 04:13 PM

Мда... Комп не тянет, но хотелось бы поиграть!!!
neks3 avatar

neks3

October 1, 2021 at 05:48 PM

Насчет РДР2 игра топ хотя сам не играл ток прохождение смотрел

Sempaiiii432 avatar

Sempaiiii432

October 1, 2021 at 05:50 PM

Мдааа...

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