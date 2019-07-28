Пропали 400 робуксов

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SystemGamehag: One user received Gem56 from the Rain.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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Пропали 400 робуксов

artvor292 avatar

artvor292

July 28, 2019 at 05:12 PM

И так столкнулся сегодня с такой проблемкой. Выиграл из кейса 400 робуксов и там было 2 кнопки. Продать и получить 1600 кд или оставить, конечно же я оставил. И через несколько часов мне написали уведомление. Что мне дали 6 кд и забрали мои 400 робуксов!!!
nikitaadvbksjfs avatar

nikitaadvbksjfs

July 28, 2019 at 05:15 PM

сочувствую тебе мой друг
ZippTheScripter avatar

ZippTheScripter

July 28, 2019 at 05:20 PM

ВОТ ВОТ GAME HAG ПИ*РАСЫ КТО БУДЕТ В ЗДРАВОМ УМЕ ПРОДАВАТЬ 400 РОБУКСОВ ЗА КАКИХ ТО 6 СРАНЫХ КАМНЕЙ УХ С*КА ОНИ МЕНЯ БЕСЯТ У НИХ ТЕХ ПОДДЕРЖА ВООБЩЁ В УШИ ДОЛБИТСЯ СЕГОДНЯ ВЫБИЛ ИЗ СУНДУКА РЕД КЕТА 20 РОБУКСОВ КОТОРЫЕ МНЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ОНИ ИХ ПРОДАЛИ ЗА 6 СРАНЫХ КАМНЕЙ НАПИСАЛ ИМ А ОНИ ТАКИЕ ВСЁ ВСЁ ОКЕЙ Х*ЕЙ так и жду когда вернут.так вот все робуксы будут продовать за 6 е*учих камней буть это 10 косарей робуксов потому что они б*ять кончились с*ка у меня психика изза них нарушена буть мне выпало 200 робуксов прилетел бы к ним в офис (ну или где они там) и от*бал палками с бандой
ZippTheScripter avatar

ZippTheScripter

July 28, 2019 at 05:31 PM

Продано накуй
ZippTheScripter avatar

ZippTheScripter

July 28, 2019 at 05:40 PM

................................................................228...............................................................................
artvor292 avatar

artvor292

July 28, 2019 at 05:41 PM

........................................

ZippTheScripter avatar

ZippTheScripter

July 28, 2019 at 05:43 PM

?ЧТО н кст как создать тему?
hram80 avatar

hram80

July 28, 2019 at 05:55 PM

ну блин хреново
TimeKiller88 avatar

TimeKiller88

July 28, 2019 at 06:05 PM

Мои соболезнования. Это уже слишком жестоко даже для геймхага..
niklav avatar

niklav

July 21, 2021 at 04:39 PM

Лучше бы так купил бы а не кейс открывал бы а то я так 1 раз открыл а выпало 1 робуксов
niklav avatar

niklav

July 21, 2021 at 04:40 PM

А мог бы купить 50 робуксов...Раньше 1 робукс стоил 8 кд прост
Lil_Pelmen228 avatar

Lil_Pelmen228

July 21, 2021 at 05:02 PM

ЛОЛООЛОЛЛООХ
хD
Alt0d avatar

Alt0d

July 21, 2021 at 05:28 PM

не фортонуло

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Пропали 400 робуксов на форуме Roblox на Gamehag