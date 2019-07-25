Почему мне не дают робуксы, я их купил а мне пишут вступи в группу

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Дождь

Gem56

AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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Почему мне не дают робуксы, я их купил а мне пишут вступи в группу

MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

July 25, 2019 at 04:08 PM

я вступил и мне не отправляют робуксы
daniar_lat avatar

daniar_lat

July 25, 2019 at 04:09 PM

Там надо вступить в группу в роблоксе и ждать
Toffee56 avatar

Toffee56

July 25, 2019 at 04:10 PM

Подожди
MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

July 25, 2019 at 04:10 PM

Я 1 час назад вступил

_crow_ avatar

_crow_

July 25, 2019 at 04:10 PM

Сочувствую.я не знаю в чем проблема но попробуй ещё раз отправить,если не получится пиши в поддержку
MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

July 25, 2019 at 04:11 PM

45 робуксов вывести хотел

daniar_lat avatar

daniar_lat

July 25, 2019 at 04:13 PM

Жалко тебя
MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

July 25, 2019 at 04:13 PM

:::::::::(((((((((((((
GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

Так надо
GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

гыг

GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

вфывкыдыр

GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

ыыыыыыыыыыы
GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

ыыыыыы
Vlad_Tixov avatar

Vlad_Tixov

July 25, 2019 at 04:17 PM

Ага Так надо
Yydydh avatar

Yydydh

July 25, 2019 at 04:18 PM

Лаов
Robloxer000 avatar

Robloxer000

March 10, 2021 at 09:55 PM

Я тоже жду 11 робуксов
AnDrEyKa131 avatar

AnDrEyKa131

March 10, 2021 at 09:56 PM

Лоооооооол
Ditektiv avatar

Ditektiv

March 11, 2021 at 12:21 AM

хммм странно
sakororo avatar

sakororo

March 14, 2021 at 12:48 PM

А как они ещё дадут робуксы? Только через группу.
Karboffos avatar

Karboffos

March 14, 2021 at 03:28 PM

Заказывал 200 робуксов, 7 дней ждал пока их отправили на сайт, потом вступил в группу, написали нужно подождать менее 14 дней. Вот жду еще 9 дней... Итого прошло 16 дней - робуксов все нет, а пишут доставка до 24 часов...
vladosik_228 avatar

vladosik_228

March 15, 2021 at 02:58 PM

потому что
Vadim23124 avatar

Vadim23124

March 15, 2021 at 08:05 PM

Чтобы получить робаксы вам ребят надо Быть в группе 14 дней после этого срока вам можно зачислять робаксы.
[Надеюсь Помог]:blush:
Death_Nikita@ avatar

Death_Nikita@

March 15, 2021 at 08:53 PM

тебе просто нужно вступить в групу в роблокс потомучто только групы в роблокс могут давать робуксы, а не сам роблокс так как gamehag не связан и не сотрудничает с роблокс.
kira113015 avatar

kira113015

July 28, 2023 at 12:48 PM

в какую группу надо вступить?

catman6 avatar

catman6

October 13, 2023 at 11:55 PM

Боже спасибо челу с ником Vadim23124 я не мог себе робкусы выдать а надо 14 дней в группе быть спасибо!!!
ilia362 avatar

ilia362

October 14, 2023 at 12:06 AM

они приходят в течении 7-14 дней

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Почему мне не дают робуксы, я их купил а мне пишут вступи в группу на форуме Roblox на Gamehag