8 декабря 2017 года на просторах популярной игровой площадки Steam появилась хоррор игра от российских разработчиков из компании "Dynamic Pixels"- Hello Neighbor. В этом отзыве я разберу все плюсы и минусы этой игры, а также дам совет - стоит ли игра "Hello Neighbor" ваших денег

Как только мы запускаем игру, нас ожидает достаточно яркое меню без атмосферы страха и ужаса. Что ж, может это лишь уловка разработчиков, идём дальше! Как только мы нажимаем "Играть", нас приветствует кат - сцена, также позитивно оформлена, из которой мы понимаем: напротив нашего дома живёт загадочный сосед, который прячет что-то у себя в подвале. Цель игры - узнать тайну соседа! Но как только мы погружаемся в процесс игры, мы понимаем - это не хоррор с элементами головоломки, а в точности наоборот - головоломка с редкими элементами хоррора.



Это surrvival хоррор, и могу вам сказать что единственное, что может пугать - это неожиданное появление соседа, от которого надо убегать, да и то, перед "страшным" появление включается напряжная музыка, по которой мы понимаем, что "пора делать ноги". Вся игра сделана очень ярко и позитивно, что совершенно убивает напряжение. Даже графика в этой игре чересчур мультяшная и всерьёз не воспринимается. Местами игра крайне нереалистичная.

Сам геймплэй очень даже приятный и совсем не напрягает, так что эта игра может также рассматриваться как расслабляющий отдых после тяжёлого трудового дня.

Также, ввиду отсутствия практики российской индустрии игр в жанре ужасов, игра имеет коллосальное количество багов. Здесь вы сможете просто так подлетать на обычных предметах, а после разбиваться о землю из за падения. А также ваш главный враг - сосед, постоянно зависает и застревает в текстурах. И на это невозможно не обращать внимания, так как это происходит относительно часто. Иногда же лаги помогают прохождению игры, хотя нельзя не заметить что это противоречит правилам.



Что насчёт загадок, то они здесь периодически сложные, но в целом это самая сильная часть игры, так как в основном это интересные головоломки, а насыщенность окружения придаёт игре азарт. Если вы собираетесь покупать игру "Привет, сосед" через игровую платформу Steam, то вы сможете получать достижения в процессе игры. Они не имеют к сюжетной линии игры практически никакого отношения, но вы будете искренне радоваться, получив хотя бы одно из них, учитывая то, что они достаточно сложные и их практически нереально обнаружить и получить самому.



Сюжет в игре плохо прослеживается, но он есть, и достаточно неплохой, но разглядеть его в игре сложно.



Если вы ищете новый хоррор чтобы пощекотать себе нервы - это не ваш вариант. Но если вы любите головоломки и получаете удовольствие от их решения и немного страха не портят вам процесс игры - то это в самый раз.



Ставлю 7 из 10 и рекомендую любителям головоломок!