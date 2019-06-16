Дождь

Gem176

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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Назад к форуму От пользователей

Отзыв об игре "Hello Neighbor"

_24959 avatar

_24959

June 16, 2019 at 10:06 PM

8 декабря 2017 года на просторах популярной игровой площадки Steam появилась хоррор игра от российских разработчиков из компании "Dynamic Pixels"- Hello Neighbor. В этом отзыве я разберу все плюсы и минусы этой игры, а также дам совет - стоит ли игра "Hello Neighbor" ваших денег


Как только мы запускаем игру, нас ожидает достаточно яркое меню без атмосферы страха и ужаса. Что ж, может это лишь уловка разработчиков, идём дальше! Как только мы нажимаем "Играть", нас приветствует кат - сцена, также позитивно оформлена, из которой мы понимаем: напротив нашего дома живёт загадочный сосед, который прячет что-то у себя в подвале. Цель игры - узнать тайну соседа! Но как только мы погружаемся в процесс игры, мы понимаем - это не хоррор с элементами головоломки, а в точности наоборот - головоломка с редкими элементами хоррора.

Это surrvival хоррор, и могу вам сказать что единственное, что может пугать - это неожиданное появление соседа, от которого надо убегать, да и то, перед "страшным" появление включается напряжная музыка, по которой мы понимаем, что "пора делать ноги". Вся игра сделана очень ярко и позитивно, что совершенно убивает напряжение. Даже графика в этой игре чересчур мультяшная и всерьёз не воспринимается. Местами игра крайне нереалистичная.

Сам геймплэй очень даже приятный и совсем не напрягает, так что эта игра может также рассматриваться как расслабляющий отдых после тяжёлого трудового дня.

Также, ввиду отсутствия практики российской индустрии игр в жанре ужасов, игра имеет коллосальное количество багов. Здесь вы сможете просто так подлетать на обычных предметах, а после разбиваться о землю из за падения. А также ваш главный враг - сосед, постоянно зависает и застревает в текстурах. И на это невозможно не обращать внимания, так как это происходит относительно часто. Иногда же лаги помогают прохождению игры, хотя нельзя не заметить что это противоречит правилам.

Что насчёт загадок, то они здесь периодически сложные, но в целом это самая сильная часть игры, так как в основном это интересные головоломки, а насыщенность окружения придаёт игре азарт. Если вы собираетесь покупать игру "Привет, сосед" через игровую платформу Steam, то вы сможете получать достижения в процессе игры. Они не имеют к сюжетной линии игры практически никакого отношения, но вы будете искренне радоваться, получив хотя бы одно из них, учитывая то, что они достаточно сложные и их практически нереально обнаружить и получить самому.

Сюжет в игре плохо прослеживается, но он есть, и достаточно неплохой, но разглядеть его в игре сложно.

Если вы ищете новый хоррор чтобы пощекотать себе нервы - это не ваш вариант. Но если вы любите головоломки и получаете удовольствие от их решения и немного страха не портят вам процесс игры - то это в самый раз. 

Ставлю 7 из 10 и рекомендую любителям головоломок!

ahahabla23 avatar

ahahabla23

May 21, 2020 at 03:43 PM

как скачать?
Anutta17 avatar

Anutta17

May 21, 2020 at 04:11 PM

Vyt nj;t jx yhfd))

Blue_Hit_Moment avatar

Blue_Hit_Moment

May 21, 2020 at 04:18 PM

Не знаю._.
lesha1155 avatar

lesha1155

May 21, 2020 at 04:59 PM

авно

keslikboom avatar

keslikboom

May 21, 2020 at 05:46 PM

топовая игра

Vladakoch avatar

Vladakoch

May 21, 2020 at 05:50 PM

топ рили
dantub22 avatar

dantub22

May 21, 2020 at 08:58 PM

топ игруха
Alhina avatar

Alhina

July 12, 2020 at 10:23 PM

как с качат майн
Mohamad3208L avatar

Mohamad3208L

July 13, 2020 at 02:22 AM

топовая игра
Mohamad3208L avatar

Mohamad3208L

July 13, 2020 at 02:22 AM

топ игруха
Mohamad3208L avatar

Mohamad3208L

July 13, 2020 at 02:23 AM

Ставлю 7 из 10 и рекомендую любителям головоломок!

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