У них зло, их же зло используем против них.
Кидаю всем читерам репорты
Вообще читерство говорит что этот не хочет играть, а хочет получить все и сразу.
Читеры в роблоксе ещё тупее чем люди, которые играют в роблокс
Читеры идиоты, мешают играть, 1 даже на видео заснял.
согласен очень много читеров но лучше не используйте читы против них же это только усугубит проблему
Систему защиты надо иногда обновлять, а вообще конечно читеры это гадость, которая осложняет всем жизнь, как игрокам так и разрабам
Делаю запись экрана или скрин шот и отправляю жалобу, а бывает с Report.
Систему защиты периодически обновлять надо, а вообще читеры конечно мешают жить игрокам и разработчикам
Систему защиты обновляю, скрипты максимально серверные, но конечно не всегда помогает, хорошо было раньше
Эксплойтеры нормальные люди, если они просто летают например, но когда они используют эксплойты для достижения победы, то это плохо.