GemЗарабатывать

Дождь

Gem56

novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
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Читеры в Roblox

User_Unknown avatar

User_Unknown

May 30, 2019 at 03:30 PM

Как в с ними боритесь?
BroKotan1 avatar

BroKotan1

May 30, 2019 at 07:38 PM

У них зло, их же зло используем против них.
465468484k avatar

465468484k

May 31, 2019 at 02:38 PM

Кидаю всем читерам репорты
PikassoX2 avatar

PikassoX2

May 31, 2019 at 02:41 PM

Вообще читерство говорит что этот не хочет играть, а хочет получить все и сразу.

asdadasdad avatar

asdadasdad

May 31, 2019 at 05:38 PM

Читеры в роблоксе ещё тупее чем люди, которые играют в роблокс
winted27934games avatar

winted27934games

May 12, 2021 at 08:20 PM

Читеры идиоты, мешают играть, 1 даже на видео заснял.
kep4ikRip4ik avatar

kep4ikRip4ik

May 12, 2021 at 08:34 PM

согласен очень много читеров но лучше не используйте читы против них же это только усугубит проблему
Matvey560 avatar

Matvey560

May 12, 2021 at 09:05 PM

никак

Matvey560 avatar

Matvey560

May 12, 2021 at 09:05 PM

пытаюсь выжить
Zanfirovserega avatar

Zanfirovserega

May 12, 2021 at 09:34 PM

Систему защиты надо иногда обновлять, а вообще конечно читеры это гадость, которая осложняет всем жизнь, как игрокам так и разрабам
INJHV2 avatar

INJHV2

May 12, 2021 at 09:35 PM

Делаю запись экрана или скрин шот и отправляю жалобу, а бывает с Report.
Zanfirovserega avatar

Zanfirovserega

May 12, 2021 at 09:36 PM

Систему защиты периодически обновлять надо, а вообще читеры конечно мешают жить игрокам и разработчикам
Zanfirovserega avatar

Zanfirovserega

May 12, 2021 at 09:39 PM

Систему защиты обновляю, скрипты максимально серверные, но конечно не всегда помогает, хорошо было раньше
RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

May 18, 2021 at 11:18 PM

Эксплойтеры нормальные люди, если они просто летают например, но когда они используют эксплойты для достижения победы, то это плохо.

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