Information

TERA online to stale zyskująca na sławie koreańska gra MMORPG. Przed rozpoczęciem wielkiej przygody, jak w każdej tego typu grze, wybieramy i tworzymy swoją postać. Różnorodność ras i klas jest niewątpliwie ogromnym atutem gry. Oprócz podstawowych ras takich jak ludzie i elfy, mamy też do czynienia chociażby z rasą demonicznych Castanicsów czy puchatych Poporich. Jeśli chodzi o klasy to do wyboru mamy osiem pozycji. Są to: Wojownicy, Czarodzieje, Slayerzy, Lancerzy, Mistycy, Kapłani, Barbarzyńcy i Łucznicy. Jak widać samo tworzenie postaci od podstaw po doskonalenie wyglądu jest niezwykle rozbudowane. Oprócz podstawowego zadania jakim jest rozwijanie swojej postaci, cała fabuła opiera się na utrzymaniu pokoju w federacji. Otwarty świat stwarza wiele możliwości i pobudza wyobraźnie gracza a specyficzny system walki, przypominający bardziej grę zręcznościową niż MMO, sprawia, że możemy rozwijać swoje umiejętności a gra staje się coraz ciekawsza. Grafika od samego początku uderza swoim bogactwem kolorów i szczegółów. Mimo, że utrzymana jest w dosyć bajkowym, wręcz cukierkowym stylu, przyciąga oko gracza i stwarza wyjątkową magiczną atmosferę!