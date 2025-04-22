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TERA Online

TERA Online

TERA Online

Information

Tera Online - известная корейская игра MMORPG. Перед началом большого приключения, как и в каждой игре подобной этой, мы выбираем и создаём нашего персонажа. Разнообразие рас и классов, вне всякого сомнения, является самым большим преимуществом игры. Помимо основных рас, таких как Люди или Эльфы, у нас также есть демоническая раса Кастаникс или пушистая раса Попориса. Что касается классов героев, у нас есть двенадцать: Воины, Волшебники, Убийцы, Уланцы, Мистики, Священники, Берсерки, Лучники, Ниндзя, Ссора, Жнецы и Канониры. Как видим, даже простое создание персонажа чрезвычайно сложно. Помимо нашей основной цели, которой является развитие нашего персонажа, вся сюжетная линия основана на поддержании спокойствия в Федерации. Широкий мир предлагает множество возможностей и пробуждает воображение игрока. Боевая система напоминает больше аркадную игру чем MMO, что легко позволяет расширять наши навыки, делая её по-своему интересной. Графика с самого начала поражает своей богатой цветовой палитрой, деталями и даже оставаясь в сказочном, даже конфетном стиле, она привлекает внимание игроков и создаёт исключительную атмосферу!

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