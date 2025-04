Tera Online é um famoso jogo de MMORPG coreano. Antes de começar a grande aventura, como em cada jogo deste tipo, escolhemos e criamos a nossa personagem. A variedade de raças e classes é sem dúvida a maior vantagem do jogo. Além das raças básicas como os Humanos ou os Elfos, também temos a raça demoníaca de Castanics ou uma fofa raça de Poporis.



Quanto às classes, temos doze: os Guerreiros(Warriors), os Feiticeiro(Sorcerer), os Matadores(Slayers), os Lanceiros(Lancers), os Místicos(Mystics), os Sacerdotes(Priest), os Bárbaros(Berserkers), os Arqueiros(Archers), os Ninjas, os Brawlers, os Reapers e os Artilheiros(Gunners). Como podemos ver, só a criação da personagem em si, é extremamente extensa. Além da nossa missão básica que é o desenvolvimento da nossa personagem, todo o enredo é baseado na manutenção da paz na Federação.



Um mundo aberto que oferece muitas oportunidades e desperta a imaginação do jogador com um sistema de combate específico, que é mais parecido a um jogo de Arcade do que a um MMO. Provoca que possamos expandir as nossas habilidades facilmente enquanto o jogo se torna cada vez mais e mais interessante. Desde o princípio os gráficos nos supreendem por sua rica paletas de cores e seus detalhes. Mesmo mantendo um estilo do sonho, até podemos dizer que é demasiado doce, atrai a vista dos jogadores e gera um ambiente exceptional!