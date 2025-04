TERA Online est un jeu MMORPG coréen qui ne cesse d’augmenter sa popularité. Avant de commencer notre aventure, comme dans chaque jeu de ce type, on doit choisir et créer notre personnage. La diversité des races et des classes est sans aucun doute un gros atout de ce jeu. En plus des races classiques – comme les humains et les elfes, on a aussi affaire à une race démoniaque des Castanics ou les duveteux Poporis. Quant aux classes, on peut choisir entre douze positions – les guerriers, les sorciers, les pourfendeurs, les lanciers, les mystiques, les prêtres, les berserkers, les archers, les artilleuses, les ninjas, les tempétueuses et les Mortiféras. Comme on peut le voir, la création du personnage seule – en commençant par les bases et finissant par le perfectionnement de l’apparence est exceptionnellement complexe. À part la tâche essentielle, qui est le développement de notre caractère, toute l’histoire est fondée sur le maintien de la paix dans la Fédération. Le monde entièrement ouvert donne beaucoup de possibilités et stimule l’imagination du joueur et le système du combat spécifique, qui ressemble plus à un jeu d’arcade qu’à un MMO fait qu’on peut sans cesse augmenter nos capacités et le jeu devient de plus en plus attractif. Le graphisme tout depuis le début nous frappe avec sa richesse des détails et couleurs. Même s’il est conçu dans le style féerique, et même suave, il attire l’œil du joueur et crée une atmosphère exceptionnelle et magique!