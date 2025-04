Bardzo długo oczekiwana gra MMORPG Star Wars The Old Republic jest fenomenem wśród darmowych gier tego typu. Tworzenie postaci może być problemem, gdyż ras jak i klas postaci jest po prostu tak dużo, że ciężko zdecydować się tylko na jedno! Twórcy postarali się jak mogli i sprowadzili do świata gry, aż dziewięć różnych ras pochodzących ze świata Gwiezdnych Wojen. Ludzie, Cyborgi, Twi'lekowie, Mirialanie, Miralukanie, Chissowie, Rattatakanie, Zabrakowie oraz Sithowie. Oczywiście różne rasy mają dostęp do różnych klas, ponieważ Sithowie nie mogą być na przykład jedi, prawda? Historia jest bardzo ciekawa, zadanie są różne, ciekawe i wciągające, a poza tym jest ich dużo, więc zawsze jest coś do roboty. Świat gry jest tak rozległy, że możemy go podziwiać bez końca podczas naszych podróży. Dodatkowo my, jako gracze sami tworzymy własną historię, gdyż wprowadzone zostały dialogi, dzięki którym możemy rozmawiać ze sztuczną inteligencją (NPC). Jeżeli chodzi o grafikę to jest piękna i z pewnością wielu przypadnie do gustu. Dźwięki nie przypominają nic innego jak tylko Gwiezdne Wojny. Strzały z blasterów, śmigające ostrza mieczy świetlnych – to wszystko jest żywcem wyciągnięte z filmu i dodaje klimatu grze. W dodatku piękna muzyka, która umila czas. Jeżeli jesteś fanem gier MMORPG, a nie spróbowałeś jeszcze Star Wars The Old Republic – musisz to koniecznie sprawdzić! Dołącz do gry już dziś!