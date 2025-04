Le jeu MMORPG Star Wars the Old Republic est un jeu attendu depuis longtemps, qui est un véritable phénomène parmi les jeux gratuits de ce type. Ce que peut poser des problèmes, c’est la création du personnage – le nombre des races et des classes est si grand, qu’il est difficile de se décider juste pour une! Les concepteurs ont fait de leur mieux pour y ajouter une variété des races qui proviennent du monde de La Guerre des étoiles – les Humains, les Cyborgs, les Twi’Leks, les Mirialans, les Miralukas, les Chiss, les Rattatakis, les Zabraks et les Siths. Naturellement, des races différentes ont un accès aux classes qui diffèrent elles aussi, car un Sith ne peut pas être un Jedi, n’est-ce pas? L’histoire est très intéressante, les quêtes diversifiées, intéressantes et captivantes et en plus, elles sont très nombreuses, donc il y a toujours quelque chose à faire. Le monde du jeu est si vaste, qu’on peut l’admirer sans cesse durant notre aventure. En outre, nous, les joueurs, créons notre propre histoire, grâce à un système des choix similaire à celui du Mass Effect ou Dragon Age. C’est notre choix si on veut créer un Jedi tenté par le Côté Obscur de la Force, ou un Sith au service du bien. Quant au graphisme, il est beau et certainement plaira à un grand nombre des joueurs. Les sons font appel à rien d’autre qu’à la Guerre des étoiles. Les tirs des blasters, le mouvement des sabres lasers – tout cela est comme si ce serait retiré du film et donne un véritable climat au jeu. Et en plus de ça, cette belle musique, qui rend notre session plus agréable. Si tu es un fan des jeux MMORPG et n’as pas encore essayé Star Wars the Old Republic – tu dois obligatoirement l’essayer! Rejoins le jeu dès aujourd’hui!