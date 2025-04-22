Star Wars The Old Republic - долгожданная игра MMORPG, которая является феноменом среди других бесплатных игр в своём роде.

Уже создание персонажа может оказаться проблематичным, так как рас и классов так много, что трудно выбрать только одну! Создатели работали очень усердно, и они привели к игре одиннадцать разных рас, происходящих из саги «Звездных войн»: Человека, Киборга, Тви'лека, Мириана, Миралуки, Чисса, Раттатаков, Забрака, Ситов, Катара и Тогруты. Конечно, существуют разные пути для разных рас - ситы не могут стать рыцарем-джедай, не так ли?

Сюжетная линия довольно интересная, квесты разнообразны, захватывают и поглощают, и, кроме того, их так много, что нам всегда будет чем заняться. Мир очень обширен, можем бесконечного восхищаться его величиной во время наших путешествий.

И мы одни создаем нашу собственную историю, поскольку существует много способов взаимодействия с NPC и захватывающей личной истории, силно отличимой от других MMO.

Графика прекрасна и понравится многим. Звуки, которые услышим, не поxожи ни на что другое, как «Звездные войны». Выстрелы из бластеров или световой меч - все прямо из фильма и делает игру намного приятнее.

Если Ты поклонник игр MMORPG и еще не видел Star Wars: The Old Republic, Тебе обязательно нужно попробовать! Присоединяйся к нему сегодня!​





