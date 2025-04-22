Star Wars The Old Republic

milinmohame2
milinmohame2
Gem46
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem8
viperlegend266
viperlegend266
Gem24
Milo
Milo
Gem35
kolkatacity150
kolkatacity150
Gem34
Shop
Shop
Gem570
Shop
Shop
Gem1,970
Emre Yeler
Emre Yeler
Gem112
sido82jp
sido82jp
Gem45
葉航
葉航
Gem50
R S
R S
Gem46
Emre Yeler
Emre Yeler
Gem15
kolkatacity150
kolkatacity150
Gem9
natalya.laricheva
natalya.laricheva
Gem34
Combo Jaiden
Combo Jaiden
Gem8
hala sy
hala sy
Gem40
Levi
Levi
Gem28
Levi
Levi
Gem16
chozenhirato
chozenhirato
Gem80
Victor Figueroa
Victor Figueroa
Gem22
Rain

Gem1

AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndy R0631: uh?
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: catJAM emote (inline chat version)
unranked rank iconTasawar abbas: Mara coin nh aw rhy
SystemGamehag: One user received Gem22 from the Rain.
unranked rank iconJuan Montenegro: Robux 100.000
SystemGamehag: 2 users received Gem214 from the Rain.
unranked rank iconIker Gutiérrez Rodríguez: Hola
unranked rank iconMehdi Aissa: hii
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmala anlat: Hi
unranked rank iconMatCax Cebiche: alguien habla español
unranked rank iconMatCax Cebiche: hola
AdminSwirfty: On the Lootably Offerwall
unranked rank iconDillix (Dylan Lewis): to link account
unranked rank iconDillix (Dylan Lewis): where do i find cheddar tv bit
unranked rank iconDillix (Dylan Lewis): hi
unranked rank iconJayson Fleurisma: hey guys
SystemGamehag: 2 users received Gem753 from the Rain.
unranked rank iconKaiwan Sian: yo
unranked rank iconEdith Sandra Gutierrez Bustos: hello
unranked rank icongloiredivine04: hello
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem406 from the Rain.
unranked rank iconCamilito Marin: .hg
SystemGamehag: 3 users received Gem25 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconJavier Ricker: how is everyone :3
unranked rank iconIsse Holmstrom: ..
unranked rank iconretiro7968: hi
Sign in to start chatting

16

0/160

Star Wars The Old Republic

Star Wars The Old Republic

Star Wars The Old Republic

Information

Star Wars The Old Republic - долгожданная игра MMORPG, которая является феноменом среди других бесплатных игр в своём роде.
Уже создание персонажа может оказаться проблематичным, так как рас и классов так много, что трудно выбрать только одну! Создатели работали очень усердно, и они привели к игре одиннадцать разных рас, происходящих из саги «Звездных войн»: Человека, Киборга, Тви'лека, Мириана, Миралуки, Чисса, Раттатаков, Забрака, Ситов, Катара и Тогруты. Конечно, существуют разные пути для разных рас - ситы не могут стать рыцарем-джедай, не так ли?
Сюжетная линия довольно интересная, квесты разнообразны, захватывают и поглощают, и, кроме того, их так много, что нам всегда будет чем заняться. Мир очень обширен, можем бесконечного восхищаться его величиной во время наших путешествий.
И мы одни создаем нашу собственную историю, поскольку существует много способов взаимодействия с NPC и захватывающей личной истории, силно отличимой от других MMO.
Графика прекрасна и понравится многим. Звуки, которые услышим, не поxожи ни на что другое, как «Звездные войны». Выстрелы из бластеров или световой меч - все прямо из фильма и делает игру намного приятнее. 
Если Ты поклонник игр MMORPG и еще не видел Star Wars: The Old Republic, Тебе обязательно нужно попробовать! Присоединяйся к нему сегодня!​


Recent Forum Posts

SWTOR

16 replies

Last reply: Dec 2, 2021

Is it good?

49 replies

Last reply: Nov 29, 2021

Best mmorpg

3 replies

Last reply: Jun 9, 2021

this is awesome

4 replies

Last reply: May 24, 2021

Is this game good and related to Star Wars?

31 replies

Last reply: May 24, 2021

I think it's an incredible game.

6 replies

Last reply: Jan 27, 2020

Guild or group missions

1 replies

Last reply: Dec 17, 2019

My take and review on SWTOR

5 replies

Last reply: Aug 7, 2019

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy