Star Wars The Old Republic es un juego MMORPG tan esperado que es un fenómeno entre los otros juegos gratuitos de su tipo. ¡La creación de personajes puede ser un problema, ya que las razas y las clases son tantas, que es difícil optar por una sola! Los creadores trabajaron muy duro y trajeron al juego once razas diferentes originadas en la saga Star Wars: los Humanos, los Cyborgs, los Twi'leks, los Mirialans, los Miralukas, los Chiss, los Rattatakis, los Zabraks, los Siths, los Cátaros y los Togruta. Hay, por supuesto, diferentes trayectorias para las diferentes razas, ya que un Sith no puede convertirse en un caballero Jedi, ¿no? .

La historia es bastante interesante, las misiones son muy diversas, atractivas y absorbentes, además, son tantas, que siempre tendremos algo que hacer. El mundo es tan vasto, que podemos admirarlo incesantemente durante nuestros viajes. Y entonces, nosotros solitos, creamos nuestra propia historia, ya que hay muchas formas de interacción con los NPCs y una cautivadora historia personal, tan diferente de los otros MMOs.

Los gráficos son bonitos y sin duda atraerán a muchos jugadores. Los sonidos que escucharemos no nos pueden recordar a nada más que a Star Wars. Los disparos de láseres, los sables de luz zumbando alrededor de todo - todo sale directamente de la película y hace al juego mucho más agradable. Por otro lado, la música, que es simple y llanamente impresionante, agrada nuestros sentidos y endulza nuestro experiencia del juego.

Si eres fan de los juegos MMORPG y no has probado todavía Star Wars: The Old Republic, ¡tienes que hacerlo ya! ¡Únete hoy mismo!