Pirate Storm to przeglądarkowa gra zręcznościowa, której akcja dzieje się na morzu pełnym wysp. Gracz wciela się w rolę pirata, którego zadaniem jest przemierzanie bezkresnych mórz i poszukiwanie skarbu! Bogacenie się to ważny aspekt gry. Gracz zyskuje pieniądze dzięki stoczonym walkom z potworami i innymi graczami na swoich statkach. Możliwości jest wiele, skarb kryje się również na dnie morza więc warto zaopatrzyć się w sprzęt do nurkowania! Dzięki zyskanym kosztownościom gracz jest w stanie dokonywać transakcji z innymi graczami a handel to istotny aspekt wobec całej rozgrywki. Warto więc bywać w portach gdzie umożliwione jest nawiązywanie pirackich znajomości a co za tym idzie umożliwia to wstąpienie do bractwa! Jest to dosyć przydatne i w dużym stopniu ułatwia grę. Zyskiwanie coraz to większych poziomów i łupów pozwala na rozwijanie swojego statku, który zacznie się nie tylko wyróżniać ale i wzmacniać! Świat przedstawiony w Pirate Storm jest więc niezwykle rozbudowany i wciągający, zadowoli nie jednego fana multiplayerów.