Pirate Storm est un jeu d’arcade par navigateur dont l’action se déroule sur une mer riche en îles. Le joueur se met dans la peau d’un pirate, qui a pour but de traverser la mer infinie à la recherche d’un trésor! Le fait de s’enrichir est un aspect important de ce jeu. Le joueur acquis son argent grâce aux combats avec des monstres marins ainsi qu’avec d’autres joueurs, sur leurs propres bateaux. Il y a plein de possibilités, le trésor peut être caché au fond de la mer et c’est là qu’il faudrait se munir d’un équipement de plongée! Grâce aux bijoux qu’il a acquis, le joueur peut faire des transactions avec d’autres joueurs et le commerce, quant à lui, est un aspect important du jeu. C’est pour cela que cela vaut la peine de fréquenter des ports où il est possible de faire des connaissances entre pirates et ainsi, rentrer en confrérie! C’est assez utile et facilite largement le jeu. L’obtention des niveaux de plus en plus importants et des butins permettent le développement de notre bateau, qui sera non seulement plus reconnaissable, mais aussi plus puissant et performant! Le monde présenté dans Pirate Storm est extrêmement étendu et addictif, il satisfera un grand nombre des fans des jeux de multi.