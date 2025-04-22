Pirate Storm это браузерная игра-экшн, которая локализована на море полном островов, которые только ждут, чтоб исследования. Игрок становится пиратом и имеет своей главной задачей исследовать бесконечные воды и найти несметные сокровища! Кроме того пользователь зарабатывает деньги, сражаясь с монстрами и другими игроками на своих судах. Возможности развития сценария многочисленны. Нп. клад может быть спрятан на дне так, что для его добычи понадобится дополнительное оборудование, которое следует сначала найти и добрыть. За добытые средства игрок может совершать сделки с другими пользователями - эти сделки являются важной частью всей игры. Так что стоит посетить гавани, где можно подружиться с другими пиратами и нп. присоединиться к братству! Это весьма полезно и может сделать нашу игру значительно легче и проще. Получая более высокие уровни своего героя, грабя проходящие корабли, Ты получишь возможность модернизировать свой корабль. Сделать его оригинальным и непохожим на другие.

Мир представленный в Pirate Storm чрезвычайно увлекателен, а игра понравится многим поклонникам многопользовательских игр.

