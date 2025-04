My Legend to nowa wersja popularnej gry "My Pirate" - właściwie - jest to jej bezpośrednia kontynuacja z kilkoma ulepszeniami, co z pewnością sprawi, że fani pierwszej serii będą wprost zachwyceni!



Historia My Legend oparta jest na popularnej serii mangi One Piece, której głównym bohaterem jest Monkey D. Luffy. Wraz ze swoją szaloną załogą przemierza oceany, by odnaleźć ukryte skarby. Możesz śmiało wybierać między 4 dostępnymi klasami: Marynarz, Czarnoksiężnik, Snajper lub Doktor. Każda klasa ma swoje wady i zalety.



Dołącz do Luffy'ego i wyrusz już dziś w poszukiwaniu niesamowitych przygód!