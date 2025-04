My Legend est une toute nouvelle approche pour le fameux jeu "My Pirate" - en effect, celui-ci est une continuation directe avec plusieurs améliorations qui plairont sûrement aux fans du premier jeu !

My Legend est est un jeu basé sur le manga populaire – One Piece, dont l'héro principal est Monkey D. Luffy, accompagné de son équipage cinglé qui parcourent les océans à la recherche des trésors. Vous serez invité à choisir parmi 4 classes différentes : le Marin, le Mage Sombre, le Tireur d'élite et le Docteur. Chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Accompagnez Luffy dans sa nouvelle aventure et retrouvez les anciens mécanismes de My Legend ainsi que des nouvelles solutions préparées par les créateurs.



Rejoignez My Legend dès maintenant !