My Legend - это новая версия популярной игры "My Pirate". На самом деле - это прямое продолжение с некоторыми улучшениями и с увереностью можно сказать, что фанаты первой части будут приятно удивлены!



История базируется на сюжете популярной серии манги One Piece (Большой куш), главный герой которой Monkey D. Luffy вместе со своей безумной командой бороздит просторы океанов в поисках несметных сокровищ. У игрока есть возможность выбрать 4 четыре класса герове: Моряк, Чернокнижник, Снайпер или Доктор. Естественно у каждого класса есть свои плюсы и минусы, но решение принять предстоит именно игроку.



Присойденяйся к команде Luffy и уже сегодня отправсься на поиск невероятных приключений!





