My Legend é uma nova versão do famoso jogo "My Pirate". Na verdade, esta é uma continuação direta com diversas melhorias que seguramente agradarão a todos os fãs do primeiro jogo.



My Legend é um jogo baseado na popular série do manga One Piece, cujo herói principal é Monkey D. Luffy, acompanhaodo pela sua equipa louca que cruza os oceanos em busca de tesouros. Estás convido a escolher entre 4 classes diferentes: o Marinheiro, o Feiticeiro, o Francotirador e o Doctor. Cada um deles tem as suas próprias vantagen e desvantagens.



Junta-te a Luffy na sua nova viagem e experimenta grandes aventuras com eles!