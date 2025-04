Magic: The Gathering Arena to, przeniesiona do świata wirtualnego, kolekcjonerska gra karciana firmy Wizards of the Coast.





Rozwijaj swoją kreatywność poprzez tworzenie najróżniejszych, potężnych talii, na które składają się karty stworów, artefaktów czy zaklęć. Dobre kombinacje kart oraz mądre ich wykorzystywanie da Ci przewagę nad przeciwnikiem oraz poprowadzi Cię do zwycięstwa. Tytuł oferuje wszystko to co znaleźć można w oryginalnej grze karcianej, więc jeśli jesteś fanem serii to na pewno się nie zawiedziesz.





Dołącz do czarującego świata Magic: The Gathering Arena już teraz!